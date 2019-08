Vrlo mali postotak ljudi ne nosi sat, iako se točno vrijeme u svakoj sekundi može provjeriti na mobitelu od kojeg se u današnje vrijeme nitko ne odvaja.

Oni koji svakodnevno nose ručni sat odlično poznaju osjećaj najsličniji nelagodi kada ga slučajno zaborave kod kuće. Razlog je jednostavan. Satovi su odavno prestali biti ono što im je prvobitna funkcija – pokazivači vremena.

Danas je proizvodnja satova podignuta na razinu o kakvoj se nije moglo ni sanjati. Tako imamo različite kategorije satova, pa ih i kupujemo prema svojim potrebama i sklonostima. Elegantni satovi su godinama držali primat na tržištu, ali ih je s trona nedavno svrgnuo multifunkcionalni sportski sat. Samo jedan pogled na njega je dovoljan da otkrije zašto je to tako i, prema riječima mnogih muškaraca, opravdano je!

Multifunkcionalni dodatak svakog sportaša

Muškarci vole ručne satove s mnoštvom funkcija i to je tako od davnina. Razlog je možda taj što gledaju previše filmova u kojima iz malih ručnih satova izađe spasonosno rješenje. Međutim, nitko ne može reći da nije kul pritisnuti gumb na satu i onda se dogodi nešto nevjerojatno. Iz sata Delta Q, o kojem je danas riječ, pritiskom na gumb ne izađe ništa, ali se dogode stvari koje vam olakšaju svakodnevicu. I to je neka vrsta čarolije, zar ne?

Proizvođači satova pokušavaju ugoditi svim željama kupaca, ali je previše želja da bi ih sve mogli realizirati u jednom malom kućištu. Ono što su sada postigli s ovim satom je pun pogodak za muškarce koji su fizički aktivni. Osim osnovnih funkcija koje ima svaki sat, Delta Q nudi i nešto drugačije. Digitalni prikaz i pozadinsko osvjetljenje, koje se pali po potrebi, omogućuje njegovom vlasniku da u svakom trenutku jasno vidi brojke i odabrane funkcije. Remen sata je podesiv i iznimno udoban te ne ometa tijekom bavljenja aktivnostima. Ovaj sat posebno cijene sportaši kojima je važno da imaju štopericu i mjerač dionica. Dodatni plus je što i noću mogu jasno vidjeti koliko im je prolazno vrijeme bez da prekinu svoju aktivnost.

Moćno sportsko kućište i vodootporan mehanizam

Iako će najviše koristi od ovog sata imati muškarci koji vole fizičku aktivnost, Delta Q je iznimno tražen model sata i među muškarcima koji ga nose iz drugih razloga. Kućište moćnog izgleda se savršeno uklapa i u stil muškaraca koji nisu u svijetu sporta. Sat djeluje skupo, poželjno i to je ono što ga čini jedinstvenim i privlačnim muškarcima s različitim interesima.

Skidati sat prije pranja ruku, kupanja ili odlaska na plivanje je nešto o čemu s ovim satom ne trebate razmišljati. Možete se slobodno baviti vodenim sportovima i ne razmišljati hoće li neka kapljica pronaći put do unutrašnjosti sata. Budite sigurni da neće, jer su se proizvođači potrudili da za izradu sata koriste samo najbolje vodootporne materijale i uspjeli su! Dokaz za to su brojni zadovoljni vlasnici koji ne mogu zamisliti dan bez Delta Q!

Investicija s digitalnim prikazom koja se višestruko isplati

Trčanje, plivanje ili bilo koja druga aktivnost sada se mogu pratiti s nevjerojatnom preciznošću. Ne treba vam netko da gleda u štopericu i prati vaš napredak kada to možete učiniti sami. I to bez poteškoća, jer u svako doba dana i noći jasno vidite zaslon sata. Sat se brzo i lako podešava, pa nećete imati problema „u hodu“ doći do željene funkcije. Ako pak ne tražite sat koji će biti vaš pratitelj prilikom bavljenja sportskim aktivnostima, ponovno razmislite o Delta Q:

- kvalitetna izrada sata jamči dugotrajnost

- muški dizajn kućišta s mnoštvom funkcija

- udoban remen se prilagođava svačijem zapešću

- vodootpornost sata olakšava svakodnevicu...

Popis prednosti koje idu u korist ovog sata je doista dugačak. Na vama je da otkrijete što sve možete učiniti s ovim jedinstvenim satom. Naš savjet je da dopunite svoju kolekciju satova i zamijenite mobitele koji vam u nebrojeno mnogo situacija služe kao štoperica. Ostavite mobitel doma i birajte ono što vam je praktičnije i što vas neće sputavati. Imati slobodne ruke i kontrolu nad svim stvarima što radite nema cijenu.

Delta Q djeluje kao sat za koji je potrebno izdvojiti mnogo novca. Međutim, pristupačan je svačijem džepu što mu je dodatni plus. Baš iz tog razloga ga je teško pronaći jer se zalihe na našem tržištu razgrabe gotovo odmah.

