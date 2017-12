Hrvatska turistička zajednica proslavila je u Laubi svoj 25. rođendan. U slavljeničkoj i prijateljski opuštenoj atmosferi napravljen je presjek uspješnih projekata, marketinških i PR kampanja, postignuća, nagrada i priznanja kroz proteklih 25 godina.

Proslava je okupila više od 300 uzvanika koje su uvodnim govorima pozdravili direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić, ministar turizma Gari Cappelli te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.



Tako je direktor Staničić naglasio da je doista riječ o vrlo važnoj i značajnoj obljetnici za hrvatski turizam. „Sami počeci rada Hrvatske turističke zajednice su obilježeni isključivo radom i entuzijazmom jer je trebalo nadomjestiti činjenicu da tada nismo imali promotivne prospekte, turističke karte, kataloge i druge promotivne materijale. Ono na što smo svi danas ponosni jest činjenica da je sustav vrlo brzo zaživio i da je Hrvatska nezaustavljivo krenula na put prema vrhu. Tako je tijekom svih ovih 25 godina, Hrvatska turistička zajednica nastupala na najvažnijim svjetskim turističkim sajmovima, organizirane su brojne prezentacije i radionice s ciljem približavanja hrvatske turističke ponude stranim partnerima, kreirani su i diljem svijeta distribuirani brojni promotivni materijali, a osmišljene su i provedene brojne promotivne kampanje, od kojih su mnoge kasnije osvajale i brojna svjetska priznanja. 25 godina rada Hrvatske turističke zajednice je iza nas te je nesporno kako je ova institucija, zajedno sa svim svojim djelatnicima i kolegama iz sustava, bila važan čimbenik u pozicioniranju Hrvatske kao jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija svijeta“, poručio je direktor Staničić.

Proslava je okupila dosadašnje ministre turizma, direktore Hrvatske turističke zajednice, brojne dionike turističkog sustava koji su dali svoj maksimalni doprinos kako bi hrvatski turizam bio što uspješniji i konkurentniji, pripadnike društvenog, gospodarskog i političkog života, kao i sve one koji su tijekom ovih 25 godina na svoj način bili uključeni u stvaranje Hrvatske kao jedne od najatraktivnijih svjetskih turističkih destinacija.

„Biti konkurentan na tržištu među zemljama u okruženju koje također obiluju turističkim atributima iziskuje veliku kreativnost i strast koja ne nedostaje hrvatskim turističkim djelatnicima. Čestitam i zahvaljujem Hrvatskoj turističkoj zajednici što posljednjih dvadeset i pet godina na atraktivan i originalan način predstavlja ono najbolje od Hrvatske kroz niz kvalitetnih, promišljenih marketinških aktivnosti i sve većeg broja kvalitetnih turističkih ponuda“, izjavio je ministar Cappelli poželjevši uspješnu realizaciju zajedničkih strateških ciljeva za dobrobit cjelokupnog hrvatskog turizma.



Uzvanici su također imali prigodu pogledati posebno video izdanje koje prati razvoj Hrvatske turističke zajednice od njezina osnutka do današnjih dana. Videom se istaknula strateška važnost HTZ-a u razvoju hrvatskog turizma, kao i njezin utjecaj na razvoj Hrvatske kao utjecajnog svjetskog destinacijskog brenda.

Organiziran je bogati glazbeni program, degustacija hrvatskih delicija, kao i izložba „Retrospektiva 25 godina“ podijeljena u 3 razdoblja: „Mala zemlja za veliki odmor“, „Mediteran kakav je nekad bio“, te „Puna života“, a okupila je radove etabliranih domaćih dizajnera i fotografa, dugogodišnjih suradnika i partnera Hrvatske turističke zajednice. Kampanja #SuperBowl Croatia koja je osvojila nagradu City Nation Place u kategoriji Best Usage of Social Media, kampanja „Out of Office“ koja je osvojila mnoštvo međunarodnih i domaćih nagrada, nova komunikacijska platforma „Full of Life“ predstavljena u Londonu 2015. godine, samo su neki od brojnih uspjeha Hrvatske turističke zajednice koji su ovom prigodom posebno istaknuti.

25. obljetnica poslužila je kao podsjetnik uspješnog djelovanja Hrvatske turističke zajednice koja se svojim inovativnim konceptima te najsuvremenijim digitalnim medijskim i komunikacijskim trendovima uspjela nametnuti na dinamičnoj svjetskoj turističkoj sceni te pokazala da je u svojih četvrt stoljeća učinila Hrvatsku hit turističkom destinacijom, modernim, autentičnim i prepoznatljivim destinacijskim brendom.