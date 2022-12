Kakvo nas vrijeme očekuje s početkom kalendarske zime donosi meteorolog Darijo Brzoja

S utorkom privodimo kraju kalendarsku jesen, ali i ovo hladnije razdoblje. Dalmatinci će reći, nije uopće hladno, i istina, na jugu i nije, ali na kontinentu jest. I to prilično. Kako hladnoća na moru ovih dana nije bila izražena, kao što je to slučaj s kopnom, ovo zatopljenje koje nam stiže u srijedu više će se osjetiti upravo u unutrašnjosti. U kopnenim krajevima idućih dana bit će i desetak stupnjeva više nego u utorak.

Pred nama je još jedno maglovito jutro, poglavito na istoku gdje u srijedu zbog mogućnosti za gustu maglu i vidljivost mjestimice manju od 200 m upozorava i Meteoalarm. Očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, u gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje i uz malo kiše. Samo na jugu zadržat će se djelomice ili pretežno sunčano. U središnjoj, gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između -2 i 3, a na moru od 5 do 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno ili pretežno oblačno bit će i poslijepodne, a krajem dana i ovdje je moguća kap kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti najčešće oko 10 stupnjeva. U utorak je cijeli dan bilo oko nule, samo za usporedbu.

U Slavoniji i Baranji u početku magla, potom promjenjivije, a u drugom dijelu i krajem dana svakako više oblaka. Kiše pak ne bi trebalo biti. I ovdje u srijedu toplije, a temperatura će ovisiti o trajanju magle, bit će od 5, 6 do mjestimice desetak stupnjeva.

Red sunca, red oblaka

Najviše oblaka tijekom dana očekuje se na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Na ovom području u srijedu, ali i idućih dana, gotovo svaki dan po malo, bit će šanse za slabu kišu. Vjetar isto slab do umjeren jugozapadni, a temperatura između 8 i 13 stupnjeva.

U Dalmaciji, poglavito sjevernoj, izmjenjivat će se sunce i oblaci, dok će na jugu i u srijedu uglavnom prevladavati sunčano. Mirno, bez nekog značajnijeg vjetra, vrlo neobično za more. I kao i u utorak, ovdje na srednjem i južnom Jadranu neće biti hladno, danju najčešće uz desetak ili prije petnaestak stupnjeva.

Vrijeme koje će obilježiti drugu polovicu tjedna, pa tako i Badnji dan prije svega je obzirom na doba godine toplo vrijeme. Uglavnom promjenjivo oblačno, pomalo vlažno i s vremena na vrijeme mokro. No bit će i sunčanih razdoblja. Ona oblačnija, neće donijeti neku veliku količinu kiše, no pomalo bi je moglo biti svaki dan, i to ponajprije u gorju. U četvrtak prijepodne i na Badnjak navečer moguće i drugdje. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti viša od 10 stupnjeva.

Na Badnjak se na moru očekuje 15 stupnjeva

I na Jadranu idućih dana promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima uz koje će se zadržati relativno ugodno i toplo, osobito na jugu. Malo kiše na dijelu sjevernog Jadrana može biti svih ovih dana, a u noći na četvrtak i četvrtak ujutro te potkraj subote, na Badnju noć i u sjevernoj Dalmaciji. Puhat će jugozapadnjak, u subotu i jugo, a temperatura će na moru biti oko 15 stupnjeva.

Bijeli Božić posljednji put u Zagrebu bio je onaj 2007. A ove godine, za sve nas u Hrvatskoj, samo u američkim filmovima. Bit će za snijeg pretoplo. No obzirom da u idućem tjednu postoje naznake za ozbiljno zahladnjenje, moguće je da pahulje ponegdje budu lepršale oko Nove godine. Nije ni to loše, no nećemo se radovati prerano. Prognoza za te dane još nije posve sigurna. Sigurno je zato, i na Badnjak i na Božić ni ovaj put nema smrzavanja.

