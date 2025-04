Vrijeme kroz tjedan nastavlja biti nestabilno, a prema vikendu sve lošije

S novim tjednom ulazimo u novo razdoblje nestabilnog vremena. Sljedećih nekoliko dana ponovno će biti mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Ciklona stiže u četvrtak, s njom ponegdje i izraženiji pljuskovi, no svih dana, sve do nedjelje nad našim područjem zadržavat će se po visini dovoljno vlažnog, nestabilnog zraka, zbog čega će se uz dijelom sunčana razdoblja izmjenjivati i ona s više oblaka i kišom. Sutra u prvom dijelu dana još suho: nestabilnije od sredine dana.



Jutro će biti djelomice ili čak pretežno sunčano, te za jutro i prilično toplo. Temperatura će biti uglavnom od 8 stupnjeva u gorskoj do 13 u nizinskom dijelu kopnene Hrvatske, dok će se moru mjeriti i 14, 15 stupnjeva. Na kopnu će zapuhati većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni.



U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uglavnom bit će i poslijepodne, a kasnije, prema večeri, uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom te prolazno pojačan vjetar. Inače puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 22 do 25 stupnjeva.



I u Slavoniji sutra djelomice sunčano. Ovdje i nešto ranije uz dnevni razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će sjeverac, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj promjenjivije, tijekom dana tu je isto moguće malo kiše ili kraći pljusak. Na sjevernom Jadranu će biti djelomice ili pretežno sunčano. Na moru će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak, u gorju sjeveroistočnjak, a krajem dana podno Velebita će zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 18 do 20, a na sjevernom Jadranu od 22 do 24 stupnja.

U Dalmaciji će također biti djelomice ili pretežno sunčano. Nestabilnije u zaleđu gdje poslijepodne i navečer ima šansi za pljuskove s grmljavinom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, uz obalu ponegdje jugozapadnjak, a navečer i ovdje može biti bure. Dnevna temperatura, većinom od 21 do 24 stupnja.

Idućih dana

U nastavku tjedna očekuje nas promjenjivo oblačno te sve nestabilnije vrijeme. Može biti kraćih sunčanih razdoblja, osobito u srijedu, a izraženijih pljuskova i grmljavine u četvrtak i petak. Prema vikendu malo manje toplo, svakako primjerenije dobu godine.



I na Jadranu sljedećih dana nestabilnije. Poneki pljusak bit će moguć u srijedu, a izglednije u četvrtak i petak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, zapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura će i ovdje biti malo niža krajem tjedna.



I u subotu prijepodne ponegdje pljuskovi, a potom razvedravanje i smirivanje te stabilnije vrijeme u nedjelju. Čini se da nas u prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje više sunčana vremena, no ne i posve stabilno. No o tom će svakako više riječi biti u našim sljedećim izvještajima.