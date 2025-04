Ministar turizma Tonči Glavina otkrio je kakve su bile brojke hrvatskog turizma u prvom prolaznom vremenu svake nove turističke sezone - uskršnjim blagdanima.

"Brojke su bile jako zadovoljavajuće. Imali smo u prosjeku 165.000 gostiju svaki dan. Najviše u subotu, 180.000 gostiju. Na tragu naših očekivanja i onoga što smo komunicirali. Očekujemo jako dobru turističku predsezonu. To ne smije biti nešto da nas uljulja. Zbog geopolitičkih nestabilnosti očekujemo izazovni glavni dio sezone. Jako je bitno da pogodimo dobre cijene, dobru cjenovnu konkurentnost. I da predstavimo Hrvatsku ponosno i časno kako jednu od najljepših", izjavio je ministar Tonči Glavina.

Na pitanje o tome što bi to bile dobre cijene, ministar kaže je tu riječ o stabilizaciji cijena. Ne samo kad je riječ o smještaju, nego o svakoj usluzi koju pružamo. Hrvatska cilja na svoj top deset zemalja odakle su tradicionalno dolazili turisti, s posebnim naglaskom na Njemačku koja je nekoć bila četvrtina našeg prometa, a prošle godine je došlo do pada od šest do sedam posto.

Naravno, tu je i pitanje o tome mogu li Hrvati sebi priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj.

"Itekako! I u prvom kvartalu se pokazalo da je nama Hrvatska tržište broj dva nakon Njemačke. Brojke su pokazale da je došlo do porasta broja boravaka Hrvata u Hrvatskoj. Mi ćemo uvijek raditi na tome da povećamo broj Hrvata na odmoru u Hrvatskoj, na obali, ali nemojmo zaboraviti ni naš kontinent". smatra ministar Tonči Glavina.

Na prigovor da su cijene u predsezoni niže, pa je možda zato više Hrvata, ministar tvrdi da Hrvatska ostane tržište broj dva cijelu sezonu, a cilj je i da budemo cijelogodišnja destinacija kako za strance tako i za domaće turiste.

Ministar za kraj poručuje da je država morala odlučiti na cijelokupnu poreznu reformu zbog hiperenflacije privatnog smještaja, te kako bi se borili s jednodnevnim najmom, a priliku dali pravim domaćinima.