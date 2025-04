Stotine koala snajperisti ubijaju iz helikoptera tijekom kontroliranog odstrela divljih životinja u Australiji.

Ogromni šumski požari uništili su tisuće hektara Nacionalnog parka Budj Bim i ostavile brojne koale spaljene, žedne i izgladnjele. Kako bi im olakšali smrt, australske vlasti organizirale su masovnu eutanaziju, piše the Independent.

Međutim, njihova metoda izazvala je kritike. Aktivisti za zaštitu životinja reagirali su i zahtijevaju da odstrel prestane. Tvrde da je do sada ubijeno više od 700 koala i strahuju da će ih sljedećih dana biti ubijeno još više njih.

Ubijanje koala provodi se zbog straha da bi populacija mogla umrijeti od gladi nakon što je izgubljeno 2000 hektara Nacionalnog parka.

Jess Robertson, predsjednica Koala Alliancea, rekla je da su lokalne zajednice zgrožene korištenim metodama i dodala.

"Nema načina da iz helikoptera mogu zaključiti je li koala u lošem stanju."

Koala Alliance na svojem je Facebook profilu objavio fotografije helikoptera koji kruži iznad opustošene šume. U svojoj objavi napisali su da nisu protiv humane eutanazije nego protiv sustavnog ubijanja koala na ovakav način-

Snajperisti iz helikoptera ubijaju koale u Australiji Foto: X / Screenshot

"Ove su koale došle s plantaže plavog eukaliptusa koja je nedavno iskrčena u blizini nacionalnog parka. Tamo se još uvijek puca. Broj uginulih raste. Ako su u koale pucali dok su one bile na drveću, to znači da su mnogi mladunci ostali prepušteni patnji i smrti. To je odvratno. To je okrutno. Upravo zato nikad nije htjeli da javnost sazna što se događa", stoji u njihovoj objavi.

Dodali su i da se požar u Nacionalnom parku nije dogodio slučajno.

"To je rezultat desetljeća lošeg upravljanja. Nitko ne može sa sigurnošću reći kako je požar počeo, ali njegov trenutak, uz nedavnu žetvu na plantažama, izaziva ozbiljnu zabrinutost", piše u objavi.