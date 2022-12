Uskoro stiže Božić, a ono bez čega je ovaj blagdan nezamisliv jest tradicionalno kićenje božićnih grana ili drvaca. Diljem Hrvatske počela je njihova sječa i prodaja, a u šumi brojnih poskupljenja i inflacije, božićne jele i smreke jedine su što se može naći po prošlogodišnjim cijenama.

U središtu Osijeka niknula je božićna šuma. Režu se drvca, pakiraju smreke i jele uz koje će se slaviti Božić. Prodavači imaju dobre vijesti – božićno drvce jedino je što ove godine za blagdane nećemo plaćati skuplje. Ovisno o vrsti i veličini, raspon cijena je od 80 do 500 i više kuna.

Na osječkoj tržnici najpovoljnije su smreke jer najbrže rastu. One ujedno imaju i najintenzivniji miris, a jedina im je mana što im iglice najbrže otpadaju. Bez obzira na navedene cijene, na tržnici se sve može dogovoriti.

"Čim ljudi nemaju ni novca, onda im date malo jeftinije, da se i oni malo vesele", rekao je prodavač Jurzim Rakipi reporterki Dnevnika Nove TV Marini Bešić Đukarić.

Beroš i Markotić obišli radove u Zaraznoj bolnici: "Do kraja proljeća obnovit će se prostor za radiologiju koja će biti vrhunski opremljena"

Novi udar na ruskog oligarha Abramoviča: Kanada će mu zaplijeniti imovinu, ostaje bez 26 milijuna dolara

Kupci su očito zadovoljni jer i prodaja ide iznad očekivanja. Velika potražnja je i na plantaži izvan Osijeka. Drvca su najpovoljnija kad se kupuju izravno od proizvođača.

"Velika je potražnja ove godine. Stvarno je ove godine kao nikada. Ja nisam mijenjao cijenu u maloprodaji. Obična je smreka do dva metra oko 100 kuna, srebrna velika je od 150 do 200, a nordijska jela košta od 200 do 300 kuna", rekao je Antun Mihić, proizvođač božićnih drvaca.

"Sve je poskupilo, ali ta naša proizvodnja nije od jučer. Ovo što sad siječemo je još uvijek po cijeni iz 'normalnih' vremena", dodao je.

Inflacija je pojela mnogo toga, ali nam ipak neće ukrasti i božićna drvca.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr