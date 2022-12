Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi Nikole Vikića-Topića.

Stabilizirala se atmosfera u Hrvatskoj. Tako je u nedjelju bilo dosta sunca, a na moru i u ponedjeljak, dok se u unutrašnjost vratila magla. Najhladnije jutro bilo je na sjeverozapadu - u Bednji, Varaždinu i na zagrebačkom aerodromu: -6 Celzijevih stupnjeva.



U utorak ujutro će u Slavoniji magla biti rjeđa pojava nego u ponedjeljak pa će tamo biti djelomice sunčano, dok će na zapadu kopna ponovno biti oblačno uz niske oblake i maglu, osobito uz tok rijeke Save. U Dalmaciji pretežno sunčano, a na sjeveru Jadrana više oblaka pa će tamo biti samo djelomice sunčano.

Vjetar većinom slab, u Slavoniji će puhati jugoistočni, u gorju jugozapadni, a na Jadranu burin. Jutro će ponovno biti hladno, najniža temperatura od -5 do -2 na kopnu, te od 4 do 8 na obali.



Do sredine dana magla će se razići pa će poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, ali svježe – temperatura će rasti do četIri Celzijeva stupnja, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.



U Slavoniji još sunčanije, tamo će samo malo oblaka biti na nebu. Puhat će slab jugoistočni vjetar, i bit će toplije nego u ponedjeljak, između 3 i 5 stupnjeva.



U Istri, na Kvarneru, te u gorju poslijepodne oblačnije nego ujutro. Sa zapada će pristizati sve više oblaka, pa će biti pretežno do potpuno oblačno, a moguće je i malo kiše – najveća vjerojatnost za nju je na širem području Rijeke te u Gorskom kotaru. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak, pa će i temperatura biti viša nego u ponedjeljak– na obali oko 12, a u gorju do 5.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Samo će se na sjevernom dijelu poslijepodne malo naoblačiti pa će tamo biti umjerene naoblake. Puhat će vrlo slaba bura, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti između 12 i 14 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 10.

Sredinom tjedna osjetno zatopljenje – u unutrašnjosti će temperatura rasti do vrijednosti između 9 i 12 stupnjeva, a i jutra će biti toplija, uglavnom pozitivnih vrijednosti. Tih će dana biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. Ujutro je još u srijedu moguća magla, a samo povremeno može pasti malo kiše - najvjerojatnije u Gorskom kotaru.

Na obali od srijede do petka djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. S time da će više sunca biti u Dalmaciji, a više oblaka, pa onda i malo kiše na sjevernom Primorju, osobito na Kvarneru. I ovdje će zatoplijiti, uz slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja će temperatura biti blizu 10, a najviša dnevna oko 14.



I stigli smo do prognoze za božićni vikend – ona je već neko vrijeme prilično jednoznačna: još jednom ćemo imati topao Badnjak i Božić s temperaturom iznad 10, uz malo lokalne kiše te bez snijega. Pratit ćemo to i dalje, no neke veće promjene u prognozi nisu jako izgledne, kaže meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.