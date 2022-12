Prosinac nastavlja stopama studenog i rujna, iznadprosječno kišovito što će pridonijeti da godina u nekim krajevima umjesto klimatološke ocjene sušno, dobije ocjenu normalno. Još oborina stiže, a više donosi meteorolog Nikola Vikić Topić u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.

Ujutro u unutrašnjosti potpuno oblačno, uz niske oblake. Na zapadu susnježica i snijeg, a u Slavoniji malo slabe kiše. Prema podnevu postoji mogućnost za malo sunca oko Varaždina. Na obali, u Istri i na Kvarneru pretežno oblačno, uz malo lokalne kiše, a u Dalmaciji sunčanije, osobito na srednjem dijelu između Šibenika i Makarske, dok je dalje na jugu moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na kopnu temperatura od 0 do 3. Na sjevernom Primorju oko 9 stupnjeva, a u Dalmaciji od 12 do 14.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno do potpuno oblačno. U početku poslijepodneva je moguće još malo susnježice i snijega, osobito na jugu i zapadu, oko Zagreba, Karlovca i Siska. S druge strane, malo sunca je moguće na sjeveru, u Zagorju, Podravini i oko Varaždina. Sjeverni vjetar će slabjeti, no svejedno će biti hladno s najvišom temperaturom 2 ili 3 stupnja. Navečer razvedravanje, no ubrzo stiže magla već prije ponoći.

U Slavoniji poslijepodne većinom oblačno, ali uz tendenciju razvedravanja sa sjevera, tako da dijelovi Podravine mogu vidjeti i malo sunca prije zalaska. Malo kiše moguće je pak duž Posavine u ranim poslijepodnevnim satima. Posvuda će biti vjetrovito, a zbog toga i hladno. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti između 3 i 5 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj oblačno i hladno, sa slabom susnježicom i snijegom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak uz temperaturu od 1 do 4 stupnja. U Istri i na Kvarneru pretežno oblačno, ovdje se mogu probijati i sunčeve zrake, iako će i dalje biti dosta oblaka, no samo vrlo rijetko može pasti još malo kiše. Bura će prema večeri jačati, na jaku, pod Velebitom i olujnu, s udarima do 110 kilometara na sat, pa je na snazi narančasti Meteoalarm. Bit će hladnije nego danas s najvišom temperaturom oko 12.

Dalmacija će biti najsunčaniji dio Hrvatske, uz umjerenu naoblaku. Poneki kratak pljusak moguć je samo lokalno, i to vjerojatnije na krajnjem jugu gdje će još puhati umjereno jugo. Drugdje umjerena bura i tramontana. Maksimalna temperatura 4-5 stupnjeva niža nego danas, oko 15, a u unutrašnjosti 12.

Mali šator i pismo kao dokaz: Prije 111 godina otkriven je Južni pol

Od nedjelje stabilizacija uz sunčano i suho, ali hladno vrijeme. U unutrašnjosti će ujutro biti magle koja se ponegdje može i dulje zadržavati, vjerojatnije na zapadu. Minimalna će temperatura biti između -7 i -4, a najviša dnevna 1 do 2 Celzijeva stupnja, dakle prilično hladno.

I na Jadranu će se stabilizirati, stižu sunčani, ali pomalo svježi dani. I tako će biti najmanje do utorka. U nedjelju će još puhati umjerena bura, pod Velebitom ujutro i jaka. U ponedjeljak će Oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 7, a dnevna oko 13 Celzijevih stupnjeva. U utorak navečer moguće je naoblačenje.

Jeste li znali da zagrijavanje Zemljine atmosfere utječe na satelite u niskoj orbiti?

U Gorskom kotaru može pasti do 10 centimetara, u Zagorju do 5, a i u okolici Zagreba moguće je 1 do 3 centimetra snijega. Zatim, poslijepodne i navečer ide stabilizacija i razvedravanje pa će nedjelja u cijeloj zemlji biti sunčanija, ali hladna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.