Nastavljaju se učestali prodori vrlo vlažnog i svježijeg oceanskog zraka koji će i u našim krajevima donijeti dosta oborine, osobito na Jadranu i priobalju, gdje će biti i vrlo vjetrovito. Stoga valja biti na oprezu zbog veće količine oborina, a na Jadranu i zbog jakog vjetra.

U petak ujutro posvuda će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme. Lokalno obilnije kiše, često praćene grmljavinom, uglavnom će biti na Jadranu i u priobalju. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren vjetar, dok će na Jadranu biti vjetrovito uz umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura će u unutrašnjosti iznositi od četiri do devet, na Jadranu većinom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno i kišovito, ponegdje i uz obilniju kišu. Prema večeri doći će do postupnog prestanka oborine, a u noći i smanjenja naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren, prijepodne jugozapadni, a zatim sjeverozapadni. Poslijepodne će temperatura iznositi od devet do 11 stupnjeva.

U istočnim predjelima također će biti oblačno i kišovito, uz slične vrijednosti temperature i vjetra. Navečer će doći do postupnog prestanka oborine i smanjenja naoblake.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti oblačno uz dosta kiše, osobito prijepodne na Jadranu, gdje će biti i grmljavine. Poslijepodne će uglavnom na Jadranu doći do postupnog prestanka kiše, a zatim i sunčanih razdoblja. U gorju će prijepodne povremeno biti umjerenog jugozapadnjaka, na Jadranu će ponegdje puhati jako jugo i južni vjetar, a zatim će vjetar okretati na sjeverozapadni smjer i postupno oslabjeti. Najviša temperatura u gorskom području iznosit će od devet do 11, a na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti oblačno, povremeno uz kišu, a lokalno pljuskove i grmljavinu. Prijepodne će puhati umjereno do jako jugom, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, zatim sjeverozapadnjak te postupno slabjeti. Temperatura će iznositi od 14 u Zagori, do 17 ili 18 stupnjeva na moru.

U unutrašnjosti će tijekom vikenda vrijeme biti promjenjivo i hladno, povremeno s kišom. U gorskim predjelima potkraj subote i u nedjelju, uz pad temperature, može biti susnježice i snijega. U ponedjeljak će doći do prolaznog smirivanja vremena, a povremeno će puhati umjeren vjetar.

Na Jadranu ovog vikend također može očekivati promjenljivo vrijeme, povremeno s kišom, osobito u subotu, kad lokalno može biti i obilnih oborina. U drugom djelu nedjelje kiša će biti sve rjeđa i slabija, uz kidanje naoblake do kojeg će najprije doći na sjevernom dijelu. U ponedjeljak stiže prolazno smirivanje vremena. Za vikend će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, dok će još u subotu na jugu Dalmacije puhati jako jugo i jugozapadnjak.

