256 litara po četvornom metru palo je u nedjelju u Gračacu. Otprilike je to 2 i pol puta više nego što inače padne u cijelom svibnju, a sad je palo u 24 sata. To je i dnevni rekord za Gračac, nikad u povijesti nije toliko palo u jednom danu. Uz to, prema podacima DHMZ-a, to je i osma najobilnija kiša koja je u jednom danu pala u Hrvatskoj. Vremensku prognozu donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U ponedjeljak je u početku dana bilo malo stabilnije, no već je krenula nova jača destabilizacija. Nad Sicilijom se formirala duboka, snažna ciklona, s kojom su povezane pripadajuće fronte. A sad se i ciklona i fronte gibaju prema nama.

Prijepodne će na kopnu biti pretežno do potpuno oblačno, gotovo svugdje uz kišu. Na zapadu će ona biti jaka i obilna, osobito u Lici, Gorskom kotaru i Kordunu. Zato je tamo na snazi narančasti meteo-alarm.

Na Jadranu promjenjivo do pretežno oblačno. Moguća su sunčana razdoblja, no velika je vjerojatnost i za pljuskove s grmljavinom koji će prema podnevu lokalno biti jače izraženi, to znači da je moguća obilna kiša, jaka grmljavina pa i tuča. Najveća mogućnost za to je u Dalmaciji.

Od jutra će posvuda biti vrlo vjetrovito. Na kopnu će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak pa će uz temperaturu od 10 do 14 biti hladno.

Na moru još vjetrovitije, u Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo, a u Istri i primorju jaka i olujna bura. Najniža temperatura ovdje od 14 do 17.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno i kišovito. Štoviše, kiša će u tom drugom dijelu dana biti jača i obilnija. U zapadnijim predjelima moguće je od 50 do 80 litara po četvornom metru. Najviše će pasti oko Karlovca, Jastrebarskog, Topuskog i Slunja. A predvečer će puno kiše biti i u Zagorju, Međimurju i Podravini.

I dalje će biti vjetrovito i svježe. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U Slavoniji promjenjivo do pretežno oblačno. Ovdje su moguća i sunčana razdoblja, osobito u početku poslijepodneva, no kasnije će biti i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito nakon 15, 16 sati. Puhat će umjeren do jak istočnjak, koji će postupno slabjeti, a temperatura će biti između 17 i 21.

U Primorju i Istri promjenjivo do pretežno oblačno, uz kraća sunčana razdoblja. Kiša će biti rjeđa nego ujutro, ali ne može se isključiti. Puhat će jaka i olujna bura koja će rano popodne prolazno oslabjeti, no predvečer ponovno jača. Pod Velebitom su mogući udari do 120 kilometara na sat, pa je upaljen meteo-alarm.

U gorju oblačno i kišovito do kraja dana, s time da će u tim poslijepodnevim satima više kiše biti u Gorskom kotaru. I ovdje je na snazi meteo-alarm, ali ovdje zbog obilne kiše, moguće je 60 do 120 litara po četvornom metru. Temperatura oko 14, no činit će se svježe uz umjeren vjetar.

U Dalmaciji poslijepodne promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno je moguć još poneki pljusak s grmljavinom. Cijeli dan će puhati jako i olujno jugo, a maksimalna će temperatura biti oko 20.

U srijedu na kopnu sunčana razdoblja, ali poslijepodne i pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak ponovno oblačno, povremeno uz malo kiše, a u petak više sunca i većinom suho. Temperatura će ujutro biti oko 10, a popodne od 16 do 19, no u svakom slučaju srijeda i petak će biti malo topliji od oblačnog četvrtka.

Na obali u srijedu promjenjivo s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim, od četvrtka djelomice do pretežno sunčano i toplije, tek rijetko uz poneki kraći poslijepodnevni pljusak. I dalje će puhati bura, ali slabije nego sutra. Prolazno će pojačati na sjevernom dijelu u četvrtak. Bit će postupno malo toplije, uglavnom od 15, 16 ujutro, do 20, 21 poslijepodne.

U svakom slučaju, u utorak najnepovoljnije vrijeme ovog tjedna. Past će obilna kiša, lokalno su moguća nevremena, a bit će i prilično vjetrovito i svježe. U srijedu i četvrtak mjestimice još kiše, no manje nego sutra, a zatim od petka više sunca i malo toplije vrijeme, iako je i tad moguća povremena kiša.

