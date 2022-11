Oblačno i kišovito vrijeme u Hrvatskoj će se zadržati i u nedjelju, ali nam stiže hladniji zrak sa sjevera. Vremenska prognoza pokazuje da će kiša, prije svega u gorju, ali i ponegdje u nizinama kopnenih krajeva, prelaziti u susnježicu i snijeg.

U gorskoj Hrvatskoj u nedjelju ujutro će se stvarati snježni pokrivač, a po koji centimetar snijega moguć je i u nizinama na zapadu. Podno Velebita će puhati jaka i olujna bura, a na jugu prijepodne još može biti obilnije kiše uz moguće urbane i bujične poplave. Jutarnja temperatura će na kopnu iznositi između dva i pet stupnjeva, a u gorju će ujutro vrijeme i hladnije. Vremenska prognoza pokazuje da će na Jadranu ujutro temperatura iznositi od sedam na sjevernom, do 16 stupnjeva na južnom dijelu.

U središnjoj Hrvatskoj će se oblačno i kišovito vrijeme zadržati i poslijepodne. Prema večeri se na zapadu očekuje prestanak kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će se penjati do pet ili šest stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji u nedjelju će biti oblačno s kišom. Tijekom noći u požeškom gorju može pasti pokoja pahulja. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će iznositi od tri do šest stupnjeva, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Na sjevernom Jadranu će puhati jaka bura pa bi prijepodne, uz kišu, moglo biti i pahulja nošenih vjetrom. Poslijepodne će sa sjeverozapada doći do prestanka oborina i djelomičnog razvedravanje. U gorju bi ponegdje moglo pasti pet ili šest centimetara snijega. Prema kraju dana i ondje će doći do prestanka oborina. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi oko dva do tri, a na moru oko 10 do 13 stupnjeva.

I u Dalmaciji će vrijeme biti oblačno, povremeno s kišom, koja će uglavnom prijepodne na jugu još biti obilna. Prema večeri će doći do smirivanja i djelomičnog razvedravanje, počevši sa sjevera. Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu ponegdje i jaka bura te sjeverozapadnjak, a na jugu jugozapadnjak. Zato će i najviša dnevna temperatura biti od 13 na sjeveru do 18 na jugu Dalmacije, dok će u zaleđu često biti ispod 10 stupnjeva.

Nakon kišovitog i hladnog vikenda, u kopnenim krajevima će vrijeme i u ponedjeljak biti hladno, ali bez oborina. Početak tjedna nosi prolazno stabilnije i sunčanije vrijeme. Ujutro će ponegdje biti magla, a potom će u većini krajeva biti djelomice sunčano.

Novo jače naoblačenje kopnenim krajevima stiže već u utorak, pri čemu opet može biti obilnije kiše te izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. U utorak navečer i u noći na srijedu, kiša će u Gorskom kotaru prelaziti u susnježicu i snijeg. U srijedu će tijekom dana doći do postupnog smirivanja, a poslijepodne i razvedravanja sa sjeverozapada. Bit će hladno, osobito ujutro početkom tjedna, kad je moguć mraz.

I na Jadranu će u ponedjeljak biti barem djelomice sunčano. Jače naoblačenje s kišom te pljuskovima i grmljavinom stiže u utorak, a može biti i obilnije kiše. Zapuhat će jako i olujno, ponegdje i orkansko jugo, koje će oslabjeti u srijedu i na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru. Temperatura se ni na kopnu ni na moru u prvoj polovici idućeg tjedna, usprkos vremenskom preokretu, neće značajnije mijenjati.

