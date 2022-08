U središnjoj Hrvatskoj vrućina je malo popustila, ali ne i drugdje. U Slavoniji, Istri i na Kvarneru i u ponedjeljak se mjerilo do 32 stupnja, a u Dalmaciji i do 36. No, uskoro će vrijeme i tamo biti ugodnije. Naime, vremenska prognoza pokazuje da kreće jedno manje vruće razdoblje u ovom ekstremno toplom ljetu.

U ponedjeljak prijepodne na kopnu će još biti pretežno oblačno, osobito u Slavoniji gdje će lokalno padati kiša, a mogući su i pljuskovi, dok će se na zapadu polako razvedravati. Na Jadranu će vrijeme biti djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Bura već jača, tako da će opet puhati umjereno do jako. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac. Najniža temperatura ujutro će na kopnu iznositi oko 17, a na obali oko 25 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj doći do razvedravanja. Bit će pretežno sunčano i vrlo toplo, ali ne i vruće uz temperaturu od oko 27 Celzijevih stupnjeva. Uz to, puhat će slab do umjeren sjeverac zbog kojeg će biti još malo ugodnije.

I u Slavoniji će se poslijepodne razvedravati, ali znatno sporije, pa će i dalje biti većinom oblačno. Kiša će biti sve rjeđa pojava, a moguće je da će je malo još biti u Posavini i Baranji. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša će temperatura iznositi 25-26 stupnjeva.

U Istri i na Kvarneru vrijeme će biti pretežno vedro, no i dalje će puhati umjerena do jaka bura koja će nekima ometati kupanje. Temperatura će iznositi oko 30 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici vrijeme će biti sunčano i ugodno, uz malu do umjerenu naoblaku, umjeren sjeveroistočni vjetar i temperaturu do 24 stupnja.

U Dalmaciji će vrijeme u utorak biti umjereno oblačno. Postoji i mala mogućnost za kraće lokalne pljuskove, ponajprije u unutrašnjosti, no poneki je moguć i na moru između Splita i Dubrovnika. Bura će sredinom dana oslabjeti, na jugu nakratko i okrenuti na maestral. No navečer će ponovno jačati bura s umjerene do jaku. Najviša temperatura iznosit će od 29 do 33 stupnja.

Temperatura mora se zbog bure malo smanjila pa je u ponedjeljak iznosila uglavnom od 23 do 26 stupnjeva, a u utorak će biti i koji stupanj niža. UV indeks će u utorak zbog oblaka biti niži nego posljednjih dana. Na kopnu će uglavnom biti nizak do umjeren, a na obali visok, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U srijedu, četvrtak i petak na kopnu će vrijeme biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Većinom će biti suho, samo rijetko je moguć poneki kratak pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac. Temperatura će ujutro iznositi oko 14, a poslijepodne oko 27 stupnjeva.

Na Jadranu će idući dani biti pretežno sunčani. U srijedu će još biti umjerene bure, a od četvrtka maestral. Najniža noćna temperatura iznosit će oko 23, a najviša dnevna oko 31 stupanj.

