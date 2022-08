Nisu svi koji podmeću požare klasični piromani jer takve osobe imaju puno teže psihičke poremećaje. Umjesto opsjednutosti vatrom na našoj obali najčešće pale namjerno, ali iz drugih razloga ili nemara. Malo tko razmišlja o posljedicama. S takvima policija već ima posla. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Palio je pa pao u policijske ruke: 48-ogodišnjeg muškarca sumnjiče da je namjerno podmetnuo više požara na dubrovačkoj Mokošici.

"Ne radi se o nesmotrenosti!" Još istražuju što je bio okidač. Ali nije jedini s kojim imaju posla jer vatreni obruč na jugu bio je puno veći. "Imamo više osoba za koje postoji sumnja da su počinili navedene požare, ali krim-istraživanje i dalje traje dok ne budemo imali konkretnije dokaze, indicije imamo, ne možemo ništa više", kaže Zoran Tikvica, voditelj službe kriminalističke policije.

Sumnjaju i policija i vatrogasci. Ali utvrditi krivca, pa i dokazati da je riječ o piromanima nije lagan posao, kaže liječnička struka. Jer nemaju svi koji potpaljuju i namjerno izazivaju požare i piromanski dosje.

"Podmetanje požara je ozbiljno kazneno djelo, i ne znači da u sebi ima psihijatrijsku podlogu. Ako govorimo o piromaniji, to je ozbiljna psihijatrijska dijagnoza. I moram vam reći da u ovih puno godina koliko se bavim ovim poslom ja nisam vidjela ozbiljnog piromana", rekla je Nadica Buzina iz Zavoda za forenzičku psihijatriju.

Dok plamen guta sve ispred sebe - uživaju gledati. Opsjednuti su vatrom, pa i činjenicom da su privukli nečiju pozornost. Uskaču čak i kad treba gasiti! Ne znaju za osjećaj krivnje i neće potražiti pomoć ako ih se ne uhvati.

"U svakodnevnom životu, pa i našim vještačenjima - takvih slučajeva gotovo pa i nema", rekla je Buzina i objasnila: "Pravi piroman ne bi palio vatru da dobije neku imovinsku korist ili da se osveti nekome, nego bi imao silan poriv da tu vatru zapali. To bi trajalo dugo vremena i onda bi se ta napetost kod paljenja vatre umanjila na nekakav način..."

U 80 posto slučajeva koji haraju obalom kriv je čovjek, uvjeren je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Od nehaja do namjere. Koje su motive imali počinitelji, bit će jasnije kad im uđu u trag. "Možemo samo apelirati na ljude da sumnjive osobe koje pale prijave policiji da se može reagirati ili ako vide požar da ga što prije dojave nadležnim službama", kaže Tucaković.

Mnogima baš ništa ne znače ni kazne: ni one novčane, pa ni zatvorske - od šest mjeseci do pet godina. S gašenjem vatre traje i istraga, samo kako bi se zaustavilo one koji ne prezaju ni pred čim. Pa ni pred ljudskim životima.

