Kiša već nekoliko dana pada barem u nekom dijelu zemlje, a tako će se nastaviti i sljedećih nekoliko dana. Danas će u unututrašnjosti biti vrlo promjenjiv i oblačan dan. Najviše grmljavinskih pljuskova bit će u Posavini, no kiše će poslijepodne biti posvuda. Krajem dana će doći do razvedravanja i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti.

Ujutro će u unutrašnjosti biti oblaka i kiše, pogotovo na istoku i u gorskom dijelu zemlje. Na Jadranu će većinom biti sunčano, ali i dalje vjetrovito. Puhat će bura, povremeno s jakim pa i olujnim udarima, a u unutrašnjosti će povremeno puhati jak sjeverac i sjeveroistočnjak.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom biti kišovito, ali će krajem dana ipak kiša stati i doći će do postupnog razvedravanja, najprije u zapadnijim krajevima. Bit će dosta vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar.

Najjača kiša i najobilniji pljuskovi očekuju se Slavoniji, točnije u Posavini, uz također dosta jak sjeverozapandjak s povremenim jakim udarima. Temepratura će iznositi od 19 do 21 stupanj.

Na sjevernom Jadranu će pljuskova biti uglavnom samo u Istri, a u ostalim dijelovima prevladavat će sunčano uz umjerenu naoblaku. Bura će više-manje cijeli dan biti jaka, a olujnih udara bit će u podvelebitskom dijelu.

U Dalmaciji će također biti promjenjivo i nestabilno. Od sredine dana lokalno će biti grmljavinskih pljuskova, češće u južnom dijelu. Ondje će bura biti slaba i okrenut će na sjeverozapadni ili zapadni vjetar.

Sve do kraja tjedna u kopnenim će krajevima biti promjenjivo proljetno vrijeme, što znači da možemo očekivati dosta pljuskova, ponegdje i grmljavinskih. Tijekom subote i u nedjelju prijepodne bit će uglavnom suho, s možda malo kiše na krajenjm istoku zemlje. Nakon toga će doći do naoblake uz kišu i pljuskove, najprije u Međimurju i Zagorju, a u ponedjeljak posvuda.

Ni na obali ne možemo očekivati stabilniji period. U subotu će uglavnom biti suho na sjevernom dijelu i na krajenjm jugu, ali u Dalmaciji promjenjivo uz česte grmljavinske pljuskove. Bit će i malo manje toplo, a puhat će uglavnom umjeren sjeverozapadnjak i bura.

