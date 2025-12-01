Više od 110.000 građana podržalo potpuno drugačiju verziju Crnog petka

Inicijativom Giving Friday još jednom smo potaknuli građane da promisle o tome kako pomoći onima pred koje je život stavio velike izazove, djeci i mladima kojima su pomoć i podrška okoline prijeko potrebni. Uime dm-a zahvaljujem svima koji su nam, na dan kada je većina ljudi u potrazi za najboljim popustima, pomogli da Centrima osiguramo donaciju koja će doprinijeti sretnom i dostojanstvenom odrastanju djece i mladih“, istaknula je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Donacija će Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor (Karlovac) omogućiti nabavu novog namještaja i uređenje zajedničkih prostorija koje koriste djeca i mladi, a Centru za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola osigurat će obnovu dotrajale zgrade.

Pr (Foto: PR)

„Naša djeca su često traumatizirana izdvajanjem iz svojih primarnih obitelji unatoč okolnostima u kojima su se zatekli. Nose teret obiteljskih okolnosti za koje nisu ni najmanje odgovorni. Pružanje sigurnog okruženja i topline primarna nam je zadaća, a kad nam u tome pomažu i ljudi dobre volje, motivacija je još veća, a posao se doima lakšim. Uime svih zaposlenika naše ustanove, zahvaljujemo svima koji prepoznaju naš trud i rad. Giving Friday pomoći će našim korisnicima da im život pod našim krovom bude ljepši, topliji i ugodniji“, izjavila je Nataša Horvat, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Tijekom protekle četiri godine dm je uz pomoć kupaca podržao rad osam centara za pružanje usluga u zajednici. Centrima u Bedekovčini, Splitu, Lipiku, Rijeci, Karlovcu te dvama Centrima u Puli, Giving Friday omogućio je opremanje jasličkog odjela, uređenje stambene zajednice, uređenje i opremanje učionica i prostorija za druženje te sanaciju igrališta.

Pr (Foto: PR)

Prvi Giving Friday dm je organizirao 2018. godine, kako bi na Crni petak građanima omogućio da svoju kupnju pretvore u dobro djelo i pomognu zajednici. U osam izdanja inicijative sudjelovalo je više od pola milijuna građana, te je dm osigurao više od 440.000 eura za podršku radu organizacija koje brinu o društveno osjetljivim skupinama i ustanova čiji je cilj poboljšati zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana.