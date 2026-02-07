Zelenski otkrio do kad je SAD dao rok Ukrajini i Rusiji za završetak rata: "Pristali smo na prijedlog o Miamiju..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je u noćašnjem ruskom napadu sudjelovalo više od 400 dronova i oko 40 projektila različitih tipova, koji su ciljali elektroenergetsku mrežu, proizvodne objekte i distribucijske trafostanice.

Zelenski je također rekao da Sjedinjene Države žele da Rusija i Ukrajina pronađu rješenje o tome kako završiti rat, najveći od Drugog svjetskog rata, prije ljeta. U obraćanju novinarima koje je u subotu prenio njegov ured, Zelenski je rekao da su Sjedinjene Države predložile novi krug razgovora između Kijeva i Moskve koji bi se trebao održati u Miamiju za tjedan dana i da je Kijev na to pristao.

Ukrajina i Rusija završile su ovog tjedna dvodnevne mirovne pregovore pod američkim posredovanjem u Abu Dhabiju bez većeg napretka.

Gotovo četiri godine od početka rata, koji je započeo ruskom invazijom na susjednu zemlju, ukrajinski se energetski sektor, od ranije narušen, raspada pod ruskim napadima, akumuliranom ratnom štetom i iznimno hladnom zimom.

Zelenski: Rusija bira napade umjesto diplomacije

"Svaki bi dan Rusija mogla odabrati stvarnu diplomaciju, ali bira nove napade", objavio je Zelenski na X-u. "Ključno je da svi koji podupiru trilateralne pregovore reagiraju i odgovore na ovo. Moskvi se mora oduzeti mogućnost korištenja hladnoće kao poluge protiv Ukrajine." Moskva nije zasad komentirala napade.

Ministar energetike Denis Šmihal je rekao da su u napadima pogođene dvije termoelektrane u zapadnim regijama Ukrajine i ključni elementi ukrajinskoga sustava distribucije električne energije - trafostanice i vitalno važni vodovi za distribuciju električne energije.

"Ruski kriminalci izveli su još jedan masovni napad na ukrajinske energetske objekte", potvrdio je Šmihal u aplikaciji Telegram. "Energetski radnici spremni su započeti s popravcima čim to dopusti sigurnosna situacija."

Napadi su pokrenuti u doba kada su se temperature počele snižavati. Meteorolozi u predstojećim danima prognoziraju da će biti još niže i da će se spustiti na minus 14 Celzijevih stupnjeva. I najnoviji ruski napadi na energetski sustav uslijedili su samo nekoliko dana nakon posljednjeg kruga pregovora između Ukrajine i Rusije o tomu kako okončati rat, u kojima je posredovao SAD.

Unatoč pritisku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i više krugova pregovora, diplomatski napori dosad nisu donijeli opipljive rezultate.

Pojačani ruski napadi na ukrajinski energetski sektor

Od jeseni 2025. Moskva je pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i ostalu energetsku infrastrukturu, što rezultira čestim nestancima struje širom Ukrajine te milijune stanovnika ostavlja u hladnoći i mraku. Šmihal je rekao da je vlada od Poljske zatražila hitan uvoz električne energije da bi se pomoglo ukrajinskoj mreži.

Regionalni dužnosnici izvijestili su o napadima širom zemlje, uključujući i zapadne regije Hmeljnicki, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk i Lavov. Pogođene su termoelektrane Burštin i Dobrotvir u zapadnoj Ukrajini.

DTEK, najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, izvijestila je da je oprema u njezinim termoelektranama u raznim regijama u zemlji znatno oštećena. Iz DTEK-a su kazali kako je riječ o desetom napadu na njihove termoelektrane od listopada 2025.

"S obzirom na to da Rusi ciljaju energetske objekte u raznim regijama naše zemlje nestanci struje mogli bi potrajati i puno dulje", kazao je regionalni guverner Lavova, Maksim Kozitskij.

Rekao je i da su u zapadnoj regiji Lavov, blizu poljske granice zračne uzbune trajale više od šest sati. Poljske su vlasti izvijestile da je rad dviju zračnih luka u jugoistočnoj Poljskoj bio obustavljen zbog mjera opreza poduzetih nakon snažnih ruskih napada na obližnji ukrajinski teritorij. Poljske zračne luke kasnije su nastavile normalno funkcionirati.