Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
tvrde ukrajinski partizani

Ovo je paraliziralo rusko zapovjedništvo, njihove su postrojbe poubijale vlastite vojnike: "Nemaju samo problem - ovo je katastrofa"

Piše K. Č., 06. veljače 2026. @ 14:17 komentari
Ukrajinski vojnici u Zaporiškoj oblasti
Ukrajinski vojnici u Zaporiškoj oblasti Foto: Afp
"Zapovjedna struktura se raspala, a napadi su u mnogim područjima zaustavljeni", priopćio je partizanski pokret Atesh.
Najčitanije
  1. Ubijena žena u Nišu
    potraga za ubojicom

    FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
  2. Aleksandra Šarković
    majka dvoje djece

    FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
  3. Požar u GSI centru za istraživanje teških iona
    U NJEMAČKOJ

    Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zrakoplov promašio pistu, piloti kočili pri 200 km/h
Drama u Belgiji
Putnički zrakoplov sekunde od katastrofe: Promašili pistu, morali kočiti pri 200 km/h
U pucnjavi u Međimurju ubijen Damir Novak, predsjednik Općinskog vijeća
TUGA U MALOM MIHALJEVCU
U Međimurju ubijen poznati karikaturist: "Srela sam Damira, a malo kasnije čula sam pucnjavu..."
Europska komisija predložila 20. paket sankcija protiv Rusije
20. po redu
Europa priprema novi udar na Rusiju: "Ovo je snažan signal uoči sumorne četvrte godišnjice rata"
Obitelj ukrajinskog vojnika godinama mislila da je mrtav, a onda se dogodio preokret
EMOTIVAN POZIV
VIDEO Obitelj ukrajinskog vojnika godinama mislila da je mrtav, organizirali su i sprovod: Onda se dogodio preokret!
Mostarac kupio zemljište pa otkrio da je na parceli bilo groblje
ograđen lokalitet
Mostarac je kupio parcelu i započeo radove, a onda šok! Mještani potvrdili najcrnje slutnje
Lektorski dnevnik: Zbirne imenice
Jedan za sve
Braća su se posvađali jer su njihova momčad izgubili, a nitko nije u pravu
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio fotografiju iz bolnice
liječnik pacijent
Darko Milinović objavo fotografiju iz bolnice: Pogledajte što su mu izvadili
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
Pucnjava u Međimurju
U TIJEKU OČEVID
FOTO Strava u Međimurju! Pucao u susjeda, pa u sebe, oglasila se policija
Mile Kekin: Plenković je u pravu 15
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell 9
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Iva Rinčić u Dnevniku Nove TV 8
RINČIĆ U DNEVNIKU NOVE TV
Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."
Brnabić: Umirovljenici u Srbiji žive bolje nego u Luksemburgu 7
O KVALITETI ŽIVOTA
VIDEO "Srbija je bolja od Hrvatske i Luksemburga. Tko je to učinio? Pa Vučić": Brnabić iznenadila usporedbama
Plenković o aktualnim temama 6
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka rukometaša 4
Račun ide Vladi
Evo koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga nakon dočeka rukometaša
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
FOTO Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
U Nišu ubijena Aleksadndra Šarković: Njezin suprug ubijen bombom u automobilu
majka dvoje djece
FOTO Ovo je ubijena Aleksandra: Bivša je rukometašica, njezin suprug isto je likvidiran
show
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
zdravlje
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Znanstvenici otkrili
Imate povišen tlak, šećer ili kolesterol? Svaki dodatni sat ovoga dnevno može smanjiti rizik od smrti i do 20 %!
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
zabava
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Zanimljivo
Stavio kanalizacijsku vodu u staklenku i ostao šokiran onim što se pojavilo kasnije
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Zanimljivo
Ove sijamske blizanke osvojile su Instagram, no neki su uočili bizarnu istinu o ženama
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
Na udaru kritika
Što im je to trebalo? Automobilski div uveo pretplatu za grijanja sjedala pa se sad posuli pepelom
sport
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
tv
U dobru i zlu: Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
U DOBRU I ZLU
Čini se da je tek sad počela shvaćati u kakvoj je zapravo opasnosti
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
IN magazin posjetio glumce i saznao što se događa iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Vodič za preživljavanje: gdje na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba
Tko preživi, pričat će
Vodič za "preživljavanje": Kamo na kupanje s djecom usred zime u blizini Zagreba?
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
Borba za vrh
Najveći proizvođač automobila na svijetu ima novog šefa: Tko je on i zašto je smijenjen prethodnik
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Kako se dobro skockala! Šetnja Zadrom u najlonkama s uzorkom stvorenima za finjak izdanje
Olimijske uniforme za Zimske olimpijske igre 2026
Skriveno značenje
Zimske olimpijske igre nisu još ni otvorene, a svi već pričaju o ovim uniformama
sve
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene