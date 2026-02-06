Ovo je paraliziralo rusko zapovjedništvo, njihove su postrojbe poubijale vlastite vojnike: "Nemaju samo problem - ovo je katastrofa"

Masovni kvarovi Starlink terminala unutar ruskih oružanih snaga paralizirali su zapovijedanje na bojištu i potaknuli smrtonosne incidente prijateljske vatre, tvrde ukrajinski partizani.

Partizanski pokret Atesh naveo je da se ruske postrojbe u istočnoj i južnoj Ukrajini suočavaju s ozbiljnim komunikacijskim problemima nakon gubitka pristupa Starlinku, zbog čega zapovjednici više ne mogu učinkovito upravljati svojim snagama.

Izvori unutar 122. motorizirane streljačke pukovnije u blizini Kupjanska te 1152. pukovnije u Zaporiškoj oblasti navode da je zapovijedanje postrojbama "učinkovito paralizirano", priopćio je Atesh.

Kako su Starlink terminali uglavnom izvan funkcije, ruski časnici zaduženi za veze navodno su u rasulu. Pokušaji uvođenja pričuvnih komunikacijskih kanala ne uspijevaju, dok ruski sustavi elektroničkog ratovanja redovito ometaju čak i vlastite radio-veze.

"Bez stabilne komunikacije na prvoj crti nastaje kaos", poručio je Atesh. "Nedostatak koordinacije već dovodi do velikih gubitaka – i to ne samo od neprijateljske vatre".

Jedan takav incident navodno se dogodio u Zaporiškoj oblasti, gdje je potpuni raspad komunikacija doveo do prijateljske vatre. Ruske postrojbe, nesvjesne međusobnih položaja, otvorile su vatru na vlastite snage i pritom uništile jurišnu skupinu od 12 vojnika, navode partizani.

"Ruska ovisnost o civilnoj tehnologiji okrenula se protiv nje", priopćio je Atesh. "Kad komunikacija nestane, zapovijedanje se urušava, a postrojbe počinju uništavati same sebe", javlja Kyiv Post.

Do prekida komunikacija došlo je nakon nedavne odluke Elona Muska i tvrtke SpaceX da onemoguće Starlink terminale koje su koristile ruske snage u Ukrajini, čime je prekinut pristup internetu duž procijenjenih 1.000 kilometara bojišnice.

Ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij "Flash" Beskrestnov izjavio je da su gotovo sve ruske postrojbe na prvoj crti koje su se oslanjale na Starlink izgubile mogućnost prijenosa zaštićenih podataka, zbog čega zapovjednici ne mogu koordinirati napade. Neke ruske postrojbe, prema navodima ruskih vojnih blogera, bile su prisiljene vratiti se na papirnate karte i kurire koji prenose memorijske stickove.

Ovaj potez uslijedio je nakon što su ukrajinski dužnosnici upozorili na sve češću rusku uporabu sustava povezanih sa Starlinkom, uključujući kamikaza-dronove korištene u napadima na civilne ciljeve.

Kao odgovor, SpaceX je uveo sustav "bijele liste", kojim se dopušta rad samo provjerenim i ovlaštenim Starlink terminalima u Ukrajini, čime su učinkovito onemogućeni uređaji s crnog tržišta.

"Neprijatelj nema samo problem – ovo je katastrofa", rekao je Beskrestnov. "Zapovjedna struktura se raspala, a napadi su u mnogim područjima zaustavljeni".