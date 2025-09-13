Obavijesti Foto Video Pretražite
"Šire rat"

Zelenski nakon novih ruskih provokacija : "Ne čekajte desetke Šahid dronova i balističkih projektila"

Piše Hina, 13. rujna 2025. @ 22:28 komentari
Vladimir Putin, Volodimir Zelenski
Vladimir Putin, Volodimir Zelenski Foto: Afp
Zelenski je optužio Rusiju za širenje ukrajinskog rata.
  1. Ilustracija
    Makroekonomska prognoza

    HNB nema baš dobre vijesti za građane
  2. Prosvjed u Londonu 0:36 16
    deseci tisuća ljudi

    FOTOGALERIJA Bukte novi prosvjedi, glavni grad okovan policijom: "Pošaljite ih kući!"
  3. F-16, ilustracija
    SAVEZNIČKA INTERVENCIJA

    Ruski dron ušao u zračni prostor još jedne NATO članice: Poljska oglasila zračnu uzbunu i podigla avione
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
