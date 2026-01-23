Završeni pregovori u Abu Dhabiju, nastavljaju se ujutro: Stigla reakcija Bijele kuće

Ukrajina i Rusija u petak su održale zajedničke mirovne pregovore sa SAD-om, prvi trilateralni sastanak od potpune invazije Kremlja prije gotovo četiri godine.

Razgovori u Abu Dhabiju uslijedili su nakon maratonskih noćnih pregovora u Kremlju između izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Trump se ranije u četvrtak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Dvodnevni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima signalizira obnovljeni pokušaj postizanja dogovora nakon mjeseci isprekidane diplomacije.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je za NBC News: "Današnji trilateralni sastanak u Abu Dhabiju između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra."

Zelenski je u petak rekao da su razgovori "važni, jer takvih trilateralnih formata već dugo nije bilo", ali je upozorio da je još prerano za donošenje bilo kakvih zaključaka".

Međutim, ključno sporno pitanje i dalje ostaje budućnost teritorija na istoku Ukrajine, pri čemu Moskva pokazuje malo znakova popuštanja u svojim zahtjevima.

Kremlj je u petak poručio da bi se ukrajinska vojska morala povući s tog područja kako bi bilo kakav dogovor o okončanju rata bio moguć.