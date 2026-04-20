Zatvarate oči kako biste bolje čuli? Možda to ne biste trebali raditi u ovakvim uvjetima

Zatvaranje očiju često se smatra trikom kako bolje čuti nešto, no znanstveni pokusi provedeni u Kini upućuju na suprotno - da držanje očiju otvorenima može izoštriti sluh u bučnim prostorima. Znanstvenici s kineskog Sveučilišta Shanghai Jiao Tong utvrdili su da vidni podražaji mogu poboljšati prepoznavanje tihih zvukova prikrivenih bukom.

Kineski znanstvenici dali su zadatak 25 sudionika istraživanja da prepoznaju jedan od pet ciljanih zvukova: zapljuskivanje vode pri veslanju kanua, udarac bubnja, pjev ptice ševe, tutnjavu vlaka ili tipkanje po tipkovnici. Pozadinska buka bila je postavljena na 70 decibela.

Utvrđena značajna razlika

Sudionici su prolazili kroz četiri načina ispitivanja, slušanje zatvorenih očiju, gledajući u prazan zaslon, promatrajući povezanu fotografiju ili gledajući odgovarajući videozapis. Sudionici su podešavali glasnoću ciljanog zvuka sve dok ga nisu mogli jedva čuti. Mjerenja dobivena tijekom promatranja praznog zaslonom korištena su kao početna vrijednost za usporedbu.

Kad su oči sudionika bile zatvorene, ciljani zvukovi morali su biti glasniji za 1,32 decibela u odnosu na polazišnu vrijednost. Uz povezane fotografije ispitanici su ih prepoznavali pri glasnoći manjoj za 1,6 decibela. Najveći učinak dao je odgovarajući videozapis, gdje su sudionici ciljane zvukove čuli pri razini nižoj za 2,98 decibela.

"Utvrdili smo da, suprotno uvriježenom mišljenju, zatvaranje očiju zapravo otežava prepoznavanje tih zvukova", rekao je Yu Huang u objavi na stranicama znanstvenog izdavača AIP Publishing, povezanog s Američkim institutom za fiziku (AIP).

EEG mjerenja tijekom istraživanja pokazala su da zatvaranje očiju potiče mozak na snažnije filtriranje dolaznih zvukova, čime se smanjuje pozadinska buka, ali i slabi ciljani signal.

Zatvaranje očiju dovodi do pretjeranog filtriranja zvukova

"U bučnom zvučnom okruženju mozak mora aktivno odvajati signal od pozadine. Utvrdili smo da unutarnja usmjerenost koju potiče zatvaranje očiju, u ovom slučaju djeluje protiv vas, jer dovodi do pretjeranog filtriranja, dok vidna uključenost pomaže usidriti slušni sustav u vanjski svijet", rekao je Huang.

Znanstvenici sada žele ispitati neskladne spojeve slike i zvuka, primjerice slušanje bubnja uz prizor ptice, kako bi utvrdili proizlazi li korist samo iz otvorenih očiju ili iz točnog podudaranja slike i zvuka.

Rezultati navedenog istraživanja, koje je objavljeno u časopisu The Journal of the Acoustical Society of America, ipak ne pobijaju ranija istraživanja prema kojima zatvaranje očiju može pomoći u tišim uvjetima. U svakodnevnom gradskom okruženju, međutim, otvorene oči mogle bi dati prednost pri slušanju slabih zvukova kroz stalnu buku.