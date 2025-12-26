Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
napad na Božić

Što stoji iza Trumpovog vojnog udara na ovu zemlju? Razlozi su složeniji

Piše M. T., 26. prosinca 2025. @ 11:57 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Dok Trump tvrdi da su udari usmjereni na zaštitu kršćana od nasilja islamističkih skupina, nigerijske vlasti i brojni analitičari upozoravaju da je sigurnosna kriza u zemlji znatno složenija te da se ne može svesti isključivo na vjerski progon.
Najčitanije
  1. Naftna industrija
    Energetika

    Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
  2. Mate Uzinić, Riječki nadbiskup
    božićna propovijed

    Riječki nadbiskup poručio vjernicima: "Dok neki mole za muški autoritet i oko toga se trude..."
  3. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Jakša Marasović, jedan od poznatijih splitskih političara i bivši saborski zastupnik, preminuo je u 76. godini
istaknuti splitski političar
Preminuo bivši saborski zastupnik, ostat će zapamćen kao pravi "pučki tribun"
Šef NATO-a: EU ne treba potpuno prestati ovisiti o SAD-u u obrani
Tko (o) kome
Trump jedno, šef NATO-a drugo: "Apsolutno sam uvjeren..."
U Crnoj Gori uhićen Milorad Kovačević
BIVŠI PORUČNIK JNA
Uhitili muškarca kojeg Hrvatska traži zbog ratnog zločina: Policajca kao trofej doveo u gostionicu, žena ga premlatila sjekirom
Čekali su gotovo 30 godina, a onda se pojavila ona i isti tren postala glavna atrakcija
Nada i za ostale
Čekali su gotovo 30 godina, a onda se pojavila ona i isti tren postala glavna atrakcija
Prometna nesreća u Centru
krš i lom
Noćni kaos na Zagrebu: Austrijanac izazvao sudar, zabio se u semafor i zgradu, a pokosio i Nepalca
Zašto je Trump naredio napade u Nigeriji i kakve to veze ima s kršćanima?
napad na Božić
Što stoji iza Trumpovog vojnog udara na ovu zemlju? Razlozi su složeniji
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Riječki nadbiskup poslao Božićnu poruku vjernicima
božićna propovijed
Riječki nadbiskup poručio vjernicima: "Dok neki mole za muški autoritet i oko toga se trude..."
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
SAD izvele napad na islamske militante na sjeverozapadu Nigerije
Trump se pohvalio
VIDEO Amerika napala u još jednoj zemlji: "Ovo je smrtonosni udarac terorističkom ološu koji okrutno ubija nevine kršćane"
Rumunjska vojska podigla borbene zrakoplove zbog ruskih dronova
ROJEVI DRONOVA
Uzbuna u NATO članici! Podigli lovce F-16, građanima poslano upozorenje: "Ostanite u kućama"
Ured za Hrvate: Za programe 126 iseljeničkih organizacija 1,8 milijuna eura
Ured za Hrvate
Država dijeli novac: Pogledajte koliko je dala za obilježavanje obljetnice Bleiburga
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Riječki nadbiskup poslao Božićnu poruku vjernicima
božićna propovijed
Riječki nadbiskup poručio vjernicima: "Dok neki mole za muški autoritet i oko toga se trude..."
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
show
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
zdravlje
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Oprez!
Opasni virus već se širi prije blagdana: Stručnjaci upozoravaju na jednu od najgorih sezona dosad
Prejeli ste se blagdanskog ručka? Nutricionistica otkriva kako si možete pomoći
Mnogi se danas prepoznaju u ovome
Prejeli ste se blagdanskog ručka? Nutricionistica otkriva kako si možete pomoći
zabava
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Ljudi su ponekad svoji najveći neprijatelji, pogledajte kako su si zakomplicirali život
Ups!
Ljudi su ponekad svoji najveći neprijatelji, pogledajte kako su si zakomplicirali život
tech
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Zanimljivo
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
Ne bi trebao postojati, no...
Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
sport
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Gazzetta dello Sport: Christian Pulišić u vezi sa Sydney Sweeney
Priča je krenula
Američki Hrvat u vezi s poznatom seks-bombom? Talijani na Božić lansirali vijest
Preminuo John Robertson, jedan od najvećih igrača u povijesti Nottingham Foresta
Autor čuda za sva vremena
Na Božić preminuo čovjek kojeg su prozvali "Picasso nogometne igre": "Neuredan, nespreman, ali..."
tv
MasterChef: Renata Burić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
ZANIMLJIVO!
Renata iskreno podijelila svoja razmišljanja nakon odlaska: "Otto ne treba biti u finalu!"
MasterChef: Antonija Rittuper druga je polufinalistica MasterChefa! "Baš sam ponosna!"
BORBA!
Antonija Rittuper druga je polufinalistica MasterChefa! "Baš sam ponosna!"
MasterChef: Krunoslav Jarić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SAZNAJTE VIŠE!
Krunoslav otkrio tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef! "Ja sebe gledam u njezinom rangu"
putovanja
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Catheine Middleton u smeđem na božićnoj misi
BEZ KONKURENCIJE
Princeza Catherine na božićnoj misi potvrdila najveći modni trend ove zime
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
Aleksandra Prijović u Frame midi suknji na koncrtu Emine Jahović 2025.
Izgleda luksuzno
U ovoj suknji teško je ostati nezamijećen, a Aleksandra Prijović je nosi uz krznenu jaknu
sve
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene