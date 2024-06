Kako izbjeći "bolest hotela" i za koga je sve opasna?

Legionarska bolest koja je u srijedu odnijela tri života u KBC-u Zagrebu identificirana je 1976. godine nakon velike epidemije u hotelu u Philadelphiji u SAD-u. Tada su zaraženi bili umirovljeni američki vojnici koji su u hotelu sudjelovali na skupu, a od tada se bolesti najčešće povezuje s hotelima i drugim vrstama smještaja za odmor gdje je velika cirkulacija ljudi.

HZJZ ovu bolest zapravo opisuje kao rijedak oblik upale pluća koji se od drugih vrsta upale pluća može razlikovati jedino laboratorijskim ispitivanjem. Simptomi se razviju otprilike pet do šest dana nakon zaraze te počinju suhim kašljem, vrućicom, glavoboljom i ponekad proljevom.

Uz ostale simptome, kod većine zaraženih dolazi i do upale pluća. Osobe starije životne dobi odnosno stariji od 50 godina skloniji su zarazi i težim simptomima. Također, u većem riziku od zaraze su muškarci naspram žena. Do epidemije dolazi u slučajevima izlaganja veće zajednice izvoru bakterije. Smrtnost nastupa u 5 do 15% te ponajviše ovisi o dobi i zdravstvenom statusu oboljelih.

Do zaraze dolazi udisajem zraka koji sadrži kapljice vode (aerosol) koje pak sadrže bakteriju Legionellu te se to najčešće događa prilikom tuširanja, u bazenima s pjenom te širenjem aerosola iz rashladnih tornjeva velikih vodenih sustava. Ova bakterija je uobičajena i može se pronaći u okolišnim izvorima, a opasnost nastaje kada uđe u vodene izvore koje je izgradio čovjek i koji, ako nisu pravilno održavani, mogu stvoriti povoljne uvjete razmnožavanje bakterije Legionella.

Glavna mjera zaštite od zaraze je izbjegavanje mjesta kao što su smještaj turista, bolnice i dugotrajne zdravstvene ustanove. Također, redovita provjera prisutnosti bakterija i odgovarajuće mjere kontrole mogu pomoći u sprječavanju slučaja legionarske bolesti.