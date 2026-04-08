Zakazani prosvjedi diljem Amerike, kongresnici traže Trumpovu smjenu. Puljić: "Ovo je dosad neviđeno"

SAD i Iran dogovorili su dvotjedno primirje. Američki predsjednik Donald Trump, kao i vlasti u Teheranu, tvrde da su pobijedili.

Hormuški tjesnac trebao je biti otvoren, ali je promet tankera ponovno zaustavljen zbog nastavka izraelskih napada na Libanon.

Cijelu situaciju pratio je dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić.

"Dok se ovdje procesuiraju informacije, Iran je rekao posrednicima u ovim mirovnim pregovorima, dakle Pakistancima, da će se jedino pridružiti pregovorima ako se postigne primirje u Libanonu. S druge strane, znamo da je Izrael rekao da Libanon nije uključen. Pakistan kaže – Libanon je uključen. Glasnogovornica Bijele kuće je rekla prije nekoliko minuta da Libanon nije dio pregovora o primirju. Dakle, potpuni kaos", rekao je Puljić.

Trump se u međuvremenu nije oglašavao na društvenim mrežama, ali je, dodao je, otpužio CNN za špijunažu jer je "navodno stavljao neke informacije koje ne bi trebao na svoju TV mrežu".

Ministar obrane Pete Hegseth u srijedu ujutro rekao je da su Sjedinjene Države postigle uvjerljivu pobjedu pod vodstvom predsjednika Trumpa te dodao da je Iran molio za to primirje. Pritom je naglasio da je Trump time pokazao milosrđe.

"Sad ćemo vidjeti kakvo je to milosrđe nakon ovih najnovijih informacija jer upravo je Hormuški tjesnac temeljna stvar koje se zapravo Trump plaši. Zbog toga što je iranska strategija preživjeti i pritom izazvati što više kaosa, a kaos se, što se Amerike tiče, i Trumpa, najviše odražava upravo na tom energetskom sektoru. I koliko god ponovno dođe do poremećaja opskrbe naftom, a doći će vjerojatno, to će ovdje kod kuće biti prilika da se mnogi Amerikanci ponovo okome na predsjednika Trumpa", dodao je Puljić.

Istaknuo je da je odluka o primirju Trumpu donijela i određeni pad potpore birača.

"On je čak izgubio i neku potporu u Kongresu. To je, mislim, dosad neviđeno kada je Trump u pitanju. Dok su sinoć istjecali ti sati Trumpova roka, troje republikanaca u Kongresu se oglasilo - Lisa Murkowski, senator Ron Johnson i Mitt Romney. Oni su kritizirali Trumpovo upozorenje da će cijela civilizacija večeras umrijeti, iako je većina republikanaca oklijevala suprotstaviti se predsjedniku prije nego što donese odluku", objasnio je.

Prije njihova suprotstavljanja jedini iz Trumpova najužeg kruga koji nije izrazio potporu za početak rata bio je potpredsjednik J. D. Vance, koji, ističe Puljić, prva tri tjedna praktički nije bio viđen u javnosti.

"Ima puno ljudi koji su pripadnici MAGA pokreta, a koji ne vole što je Trump započeo jedan rat jer je to bio temelj njegove vanjskopolitičke kampanje pred izbore. S druge strane, republikanski čelnici u senatu šute, ništa ne govore. Ali je više od 50 kongresnih demokrata pozvalo na Trumpovu smjenu putem opoziva ili 25. amandmana. Prema tome, nešto se zaista događa", poručio je.

Za srijedu navečer zakazani su prosvjedi u 60 američkih gradova pod nazivom "Zaustavimo rat, Trump je ratni zločinac".

Trump se za to vrijeme treba sastati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, koji je u Washingtonu. On je već razgovarao s državnim tajnikom Marcom Rubiom, a razgovarat će i s ministrom Hegsethom.

"Sve u svemu, svjedočimo jednom krhkom sporazumu koji se temelji na ponovnom otvaranju tjesnaca, ključnog puta iz Perzijskog zaljeva koji je tek nedavno bio zatvoren i uzdrmao globalna energetska tržišta", zaključio je Puljić.

