Mađari u strahu, godinama je sjedila pokraj Putina, a sada je dobila važnu ulogu: "Uklonite je, ne smije imati pristup osjetljivim informacijama"

Mađarske skupine za ljudska prava zabrinute su zbog imenovanja bivše prevoditeljice ruskog predsjednika Vladimira Putina na ključnu ulogu u međunarodnoj misiji za promatranje izbora. Strahuju od ruskog miješanja u ključne izbore u Mađarskoj koji će se održati sljedećeg mjeseca.

Daria Bojarskaja, koja je dugi niz godina radila za rusko ministarstvo vanjskih poslova i prevodila na brojnim sastancima na visokoj razini, uključujući onaj između Putina i Donalda Trumpa, sada je viša savjetnica u parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE-PA) sa sjedištem u Beču. Koordinira misiju tog tijela za praćenje parlamentarnih izbora u Mađarskoj sljedećeg mjeseca, piše The Guardian.

Na izborima se vodi žestoka borba između nacionalističkog vođe Viktora Orbána, koji je na vlasti 16 godina, i Pétera Magyara. Orbán je čelnik EU-a koji najviše podržava Rusiju, a kritike Ukrajine i njezina predsjednika Volodimira Zelenskog ključni su stup njegove izborne kampanje.

U javnom prostoru Mađarske postoje brojne optužbe da se Rusija miješa u izbore te zemlje kako bi pomogla Orbanu pobijediti.

S obzirom na bliske odnose između Orbána i Moskve, neki se brinu da bi svoje strahove zbog utjecaja na izbore morali podijeliti s osobom koja ima jasne veze s Kremljom.

Bojarskaja je pozvala predstavnike organizacija civilnog društva na zatvoreni sastanak sljedeći tjedan u Budimpešti kako bi podijelili svoje zabrinutosti u vezi s mađarskom političkom situacijom. Delegaciju će predvoditi britanska laburistička zastupnica Rupa Huq i Sargis Khandanyan, armenski zastupnik, a cilj joj je postaviti temelje za mnogo veću promatračku misiju sastavljenu od zastupnika iz zemalja članica OESS-a koja će putovati u Mađarsku otprilike u vrijeme glasanja.

"Takvi sastanci često uključuju razmjenu vrlo osjetljivih informacija o političkom pritisku, rizicima manipulacije izborima i prijetnjama s kojima se suočavaju branitelji ljudskih prava i novinari", napisala je Márta Pardavi, supredsjedateljica Mađarskog helsinškog odbora, u pismu poslanom ranije ovog mjeseca raznim dužnosnicima OESS-a.

Bez obzira na to hoće li Bojarskaja zadržati veze s ruskim službenim tijelima ili ne, rekla je, "čak i percepcija da zlonamjerni vanjski akteri mogu pristupiti povjerljivim razmjenama" spriječit će aktiviste za ljudska prava da slobodno govore.

Pardavi je, stoga, zatražila da OESS-PA odmah ukloni Borjaskaju sa svih njezinih zadataka vezanih za misiju promatranja izbora u Mađarskoj te osigura da ona u budućnosti nema pristup osjetljivim informacijama vezanim za izbore ili sugovornike civilnog društva.

U oštrom odgovoru Pardavi, talijanski glavni tajnik OESS-PS-a Roberto Montella, tvrdio je da se radi o klevetničkom pismu te dodao da je osobno odabrao Borjaskaju za sudjelovanje u misiji u Mađarskoj. Sugerirao je i da je vanjski revizor provjerio Bojarskaju 2023. i zaključio da su optužbe protiv nje neutemeljene.

Bojarskaja je s prekidima radila za OESS više od desetljeća, a na puno radno vrijeme zaposlena je 2021. godine. Nema dokaza da ima ikakve veze s ruskom obavještajnom službom ili da dijeli informacije s ruskom vladom.

Za razliku od mnogih zaposlenika OESS-a koje ustupaju njihove vlade, Bojarskaju izravno zapošljava to tijelo. Nat Perry, glasnogovornik OESS-PA, rekao je: "Ruska vlada ne isplaćuje plaću gospođi Bojarskaji niti je to činila u prošlosti."

Sigurnosni izvori kažu da su međunarodna tijela poput OESS-PA meta ruskih i drugih obavještajnih službi.

"Organizacije poput ove glavna su meta ruskih obavještajnih prodora: međunarodne su, imaju pristup osjetljivim informacijama i nalaze se u središtu Europe, što je sada uzdignuto na primarnu metu Moskve", rekao je Andrej Soldatov, autor koji je pisao o ruskim obavještajnim mrežama, a sada je gostujući suradnik u Kin's Centru za proučavanje obavještajnih podataka u Londonu.

Kao Putinova prevoditeljica, Bojarskaja bi gotovo sigurno došla pod nadzor ruskih sigurnosnih službi. "S tom razinom pristupa 'prvoj osobi', morala bi imati najvišu razinu odobrenja, što obično uključuje razumijevanje potreba sigurnosnih službi ako bi nešto pitale", rekao je Soldatov.

Daria Bojarskaja Foto: Profimedia

Fiona Hill, Trumpova savjetnica za nacionalnu sigurnost u vezi s Rusijom tijekom njegova prvog mandata, tvrdila je da je Putin na sastanku u Osaki 2019. u zadnji čas zamijenio prevoditelja i "ubacio" Bojarskaju zbog njezine atraktivnosti kako bi odvratio Trumpovu pažnju.

Krajem 2022. Poljska je proglasila Bojarsku personom non grata, rekavši da bi njezina prisutnost predstavljala prijetnju državnoj sigurnosti. Putni zapisi dostupni u ruskim bazama podataka koje su procurile pokazuju da je nastavila redovito posjećivati ​​Rusiju od potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.