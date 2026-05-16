Može li ovaj čovjek završiti rat u Ukrajini? "Pokušavaju me ubiti dok pregovaramo. Sposobni su..."

Kirilo Budanov, šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdi da je tijekom posljednjih godina preživio najmanje deset pokušaja atentata.

U intervjuu za The Times rekao je da ga Rusija i dalje pokušava ubiti dok istodobno vodi pregovore o završetku rata.

Budanov je vodio ukrajinsku vojnu obavještajnu službu HUR od kolovoza 2020. do siječnja ove godine, kada je imenovan šefom predsjedničkog ureda.

U novoj ulozi postao je glavni ukrajinski pregovarač s Rusijom. Vodi diplomatske napore za završetak rata, ali istodobno radi i na dugoročnoj obrambenoj strategiji Kijeva.

Riječ je o karijernom obavještajcu koji je sudjelovao u nekim od najpoznatijih specijalnih operacija ukrajinske vojske. Dobitnik je najvišeg vojnog odličja u zemlji, a poznat je i po bliskim odnosima s CIA-om.

"Ne moram nikome vjerovati, moram postići rezultat"

Budanov je u razgovoru za The Times rekao da je "potpuno normalno što ga Kremlj i dalje pokušava likvidirati".

Unatoč stalnim prijetnjama, tvrdi da vjeruje kako će pregovori dovesti do kraja rata.

"Ne moram nikome vjerovati, moram postići rezultat", rekao je Budanov. Dodao je da su mu godine provedene u obavještajnom sustavu pomogle u pregovorima s Rusima jer i dalje ima pristup izvorima i utjecajnim osobama u Rusiji.

"S njima radimo godinama, vjerujte mi da znam kako razgovarati s njima", rekao je.

Dok je vodio HUR, Budanov je organizirao sustav razmjene zarobljenika, često koristeći tajne kanale unutar Rusije kako bi se ukrajinski vojnici i civili vratili kući. Tvrdi da ti kontakti sada pomažu i tijekom mirovnih pregovora.

Ipak, razmjena "tisuću za tisuću", planirana tijekom prekida vatre za Dan pobjede, svedena je na razmjenu 205 ratnih zarobljenika. Budanov priznaje da još nema dogovorenog datuma novih pregovora.

"Rusija je sposobna izvesti veliki napad na središte Kijeva"

Upozorio je i da je Rusija sposobna izvesti veliki napad na središte Kijeva nakon što je Kremlj zapadnim državama preporučio evakuaciju veleposlanstava te zaprijetio mogućim korištenjem projektila Orešnik, koji može nositi nuklearno oružje.

Budanov smatra da strahovi od neposrednog nuklearnog napada nisu opravdani, ali upozorava da Rusija ima takve sposobnosti. "Rusija u svakom trenutku može izvesti nuklearni napad na bilo kojoj udaljenosti. No to je prije svega pitanje političke odluke", rekao je.

Dodao je da zasad nema pokazatelja priprema za nuklearni napad.

Budanov je kao pripadnik specijalnih snaga sudjelovao u brojnim operacijama iza neprijateljskih linija, uključujući akcije na Krimu, a više je puta ranjen.

Nakon ruske aneksije Krima i početka rata u Donbasu 2014. godine, HUR i ruske službe vodile su niz tajnih operacija i atentata. Među operacijama koje se povezuju s Budanovom su napadi na ruske generale, propagandiste i suradnike Moskve na okupiranim područjima Ukrajine.

Zbog toga se nalazi visoko na listi osoba koje Kremlj želi likvidirati.

Ukrajinska sigurnosna služba SBU prošle je godine objavila da je spriječila planirani napad balističkim projektilima na Budanovljev konvoj. U akciji su uhićena dvojica pukovnika iz ukrajinske službe državne zaštite koje se sumnjiči za suradnju s Moskvom.

Supruga mu otrovana

Godinu ranije Budanovljeva supruga Marijana Budanova navodno je otrovana teškim metalima zajedno s nekoliko pripadnika ukrajinske obavještajne službe, u operaciji za koju Kijev optužuje Rusiju.

Još 2019. eksplodirala je bomba postavljena ispod Budanovljeva automobila. Naprava je prerano detonirala i teško ozlijedila ruskog agenta koji ju je postavio.

Budanov je na čelo predsjedničkog ureda došao nakon korupcijske istrage koja je dovela do odlaska njegova prethodnika Andrija Jermaka. Istodobno je Mihajlo Fedorov zamijenio Rustema Umerova na mjestu ministra obrane.

Budanov i Fedorov smatraju se predstavnicima nove generacije ukrajinskog vodstva, usmjerenima na razvoj vojne tehnologije i asimetričnog ratovanja protiv Rusije.

Ukrajina je posljednjih godina snažno razvila proizvodnju dronova, a Budanov tvrdi da zemlja od primatelja zapadne vojne pomoći postaje izvoznik vojne tehnologije i znanja.

Upozorio je i da zapadne zemlje moraju hitno razviti učinkovitiju višeslojnu protuzračnu obranu jer se skupi projektili troše na rušenje jeftinih dronova koji se proizvode u samo nekoliko dana.

Govoreći o mobilizaciji, Budanov je rekao da dobrovoljci više ne mogu zadovoljiti potrebe ukrajinske vojske. "Vodimo najteži totalni rat današnjice. Nema drugog načina. U suprotnom bi država jednostavno pala", poručio je.