"Komunjarko, pričaj o Blajburgu!" SDP-ovku vrijeđali, ona ih ismijala

Vrijeđanje, omalovažavanje, prijetnje, pogrde... već godinama nisu novost za čelnicu Supetra, SDP-ovu saborsku zastupnicu Ivanu Marković. Jednu od zaprimljenih uvredljivih poruka objavila je na Facebooku te detaljnije opisala što je primijetila.

"Zabavljaju me domišljatosti sličnih poruka pa sam ih par preklopila i usporedila. Došla sam do nekoliko potvrđenih karakteristika", kazala je i pobrojala:

"Pošiljatelj je uvijek profil bez imena i prezimena. Naravno, jer pravi domoljub nikad ne otkriva identitet. Heroj, a ne pi***.

Pravopis je uvijek brutalno pregažen. Tolika ljubav prema Hrvatskoj da ni hrvatski jezik ne bi preživio.

Dramaturgija poruke ide kroz nekoliko faza: od onoga standardnog 'ne voliš Hrvatsku', 'komunjare i slično', pa do 'mrš iz Hrvatske'. Samo čekam da mi službeno uruče rješenje o deportaciji. I sve to u jednoj rečenici bez točke. Čovjek se zaprepasti impresivnosti izričaja.

E sad, must have. Obavezno se ubaci riječ 'srpsko'. Bez toga poruka ne vrijedi. Jednostavno nema drame. To 'srpsko' daje dinamiku poruci. Odlučnost. Ozbiljnost. Srbijanko, otac Srbin, mater Srpkinja... sve pali. To je apsolutni must have svake takve poruke.

Onda dolazimo do patnje. Patnja je ključna. Mučenički hrvatski narod, a kao uzrok patnje kroz sva stoljeća je osoba kojoj je poruka upućena. Od stoljeća sedmog...

I moje najdraže. 'Sama si kriva'. 'Što ne šutiš?' i slično su uobičajene fraze na to kada se upozori na govor mržnje ili prijetnju. Naravno, ako si žena, trebaš šutjeti, slušati i biti prekrivena. Ne provocirati mačo domoljube."

"Uvijek me fascinira količina energije", poručila je Marković pa ismijala pošiljatelja: "Zamisli ispunjenog dana. Sjediš doma, otvoriš lažni profil 'Garoful Dalmacija', napišeš tri odlomka nepismenog bijesa i misliš: 'Eto ti sad.' Kakav dan!"