Vučić je jedan od rijetkih koji je priznao pobjedu Madura, a sad kaže: "Više je nego jasno..."

Nakon akcije u Venezueli potpuno je jasno da međunarodni javnopravni poredak i povelje UN-a uopće ne funkcioniraju i da u svijetu dominira pravo sile i jačeg kao jedini princip suvremene politike, ocijenio je u nedjelju srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavivši jačanje obrambene moći Srbije u regiji.

U izjavi nakon izvanredno sazvane sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) Vučić nije konkretnije kvalificirao američku akciju u kojoj je uhićen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, a - koristeći sintagmu "ovo što se dogodilo u Venezueli" - komentirao je reagiranja europskih dužnosnika.

"Imaju svoje sitne interese, ali ne smiju reći što misle, jer ne znaju što će biti s Grenlandom, gdje će opet propasti europsko jedinstvo i sve drugo. I onda točno vidite da nigdje nikakvih principa nema", rekao je Vučić.

Istaknuo je da je "pozicija Srbije jasna", jer se isto postavila i kad je "počeo rat u Ukrajini" i da želi prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama.

"Ali, više je nego jasno da ovdje postoji kršenje međunarodnog javnog prava i problem dominiranja unutarnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Želimo prijateljskom narodu Venezuele da se oporave i grade svoju zemlju. Bit će to jako teško", rekao je Vučić.

Referirajući se na geopolitičke promjene u svijetu, ocijenio je da "Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila".

Vučić je nakon sjednice VNS istaknuo i da Srbiju "zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, kao i savez (Kosova) s Hrvatskom i Albanijom", ocijenivši kako "planiraju razvijati kompleksnije sustave", te da to "Srbija s pažnjom prati" i priprema se za obranu "od onih koji otvoreno upućuju prijetnje".

Srbija će jačati vojne kapacitete

"Vjerujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor, i da ćemo ostvariti naš prvi cilj - to je očuvanje mira u Srbiji", rekao je Vučić.

Najavio je i "značajna jačanja vojnih kapaciteta" u narednih godinu i pol dana, ne navodeći detalje.

Poručio je da Srbija "čuva mir ne napadajući nikoga, ali posjedujući veliku odvraćajuću snagu".

Govoreći o energetskoj sigurnosti u kontekstu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog većinskog ruskog vlasništva, Vučić je ustvrdio da je "Trump osnovao, sasvim javno, organizaciju za dominaciju SAD-a u sferi energetike u svijetu, gdje god je moguće pa i u Srbiji".

Nakon odluke američkih vlasti o produljenju licence NIS-u, Vučić očekuje da će "do 15. siječnja stići prvih 85.000 tona nafte (naftovodom Janaf), i da će 18. siječnja" ponovno početi s radom rafinerija NIS-a u Pančevu, kad joj stignu isporuke nafte koja nije iz ruskih izvora.

Vučić priznao pobjedu Madura

Vučić je jedan od rijetkih europskih lidera koji su priznali pobjedu Nikolasa Madura na izborima u Venezueli, krajem srpnja 2024. godine. Čestitke Maduru su tada stigle jedino još od Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka, piše Nova.rs.