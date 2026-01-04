Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
pravo sile i jačeg

Vučić je jedan od rijetkih koji je priznao pobjedu Madura, a sad kaže: "Više je nego jasno..."

Piše N. C./Hina , 04. siječnja 2026. @ 13:30 komentari
Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije
Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije Foto: Afp
Vučić je nakon sjednice VNS istaknuo i da Srbiju zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, kao i savez (Kosova) s Hrvatskom i Albanijom.
Najčitanije
  1. Gužve na graničnim prijelazima - 1
    Kaos nakon praznika

    Satima zarobljeni na granici, očekuje se još gužvi: "Užas je situacija, još s dvoje djece..."
  2. Stefan Ivanović
    potvrdio rođak

    Srbin pronađen mrtav nakon požara u klubu na skijalištu
  3. Apartman
    Registarski broj

    Iznajmljivači pod novim pravilima: “Na ovaj način će se raščistiti tržište”
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nižu se reakcije na uhićenje Nicolasa Madura: "Šokirani smo, odmah ga oslobodite"
Vojna akcija SAD-a
Neki strahuju da je nakon Venezuele ovo iduća Trumpova meta: "Uskoro!"
Umirovljenici o besplatnim bankovnim računima: "Prvi dan otkrio je apsurd sustava"
Nisu zadovoljni
Umirovljenici o besplatnim bankovnim računima: "Prvi dan otkrio je apsurd sustava"
Vučić suzdržan o Maduru, najavio jačanje obrambene moći Srbije u regiji
pravo sile i jačeg
Vučić je jedan od rijetkih koji je priznao pobjedu Madura, a sad kaže: "Više je nego jasno..."
Kolaps zračnog prometa u Grčkoj: Avioni ne lete, objavljeno što bi moglo biti razlog
Traži se rješenje
Kolaps zračnog prometa u mediteranskoj zemlji! Avioni ne lete, sumnja se da je ovo razlog
Istra: Kazneno prijavljen zbog izlova 100 kg zaštićenih trpova
kazneno prijavljen
Izašao iz mora, a dočekala ga policija: Našli mu više od 100 kg zaštićene vrste!
VIDEO Finska objavila snimku zapljene ruskog broda: "Istražujemo teško kazneno djelo"
Pomorska akcija
VIDEO Finska objavila snimku zapljene ruskog broda: Otkrili i što je prevozio
Stefan Ivanović pronađen mrtav nakon požara na švicarskom skijalištu
potvrdio rođak
Srbin pronađen mrtav nakon požara u klubu na skijalištu
Gužve na granicama: Višesatna čekanja na ulasku u Hrvatsku iz BiH i Srbije
Kaos nakon praznika
Satima zarobljeni na granici, očekuje se još gužvi: "Užas je situacija, još s dvoje djece..."
VIDEO Noćni napad Francuske i Britanije: Pogođena meta Islamske države, objavljena snimka
Uspješna ofenziva
VIDEO Noćni napad Francuske i Britanije: Pogođena meta Islamske države, objavljena snimka
Nižu se reakcije na uhićenje Nicolasa Madura: "Šokirani smo, odmah ga oslobodite"
Vojna akcija SAD-a
Neki strahuju da je nakon Venezuele ovo iduća Trumpova meta: "Uskoro!"
Platforme pod nadzorom: “Na ovaj način svaki apartman mora biti legalan”
Registarski broj
Iznajmljivači pod novim pravilima: “Na ovaj način će se raščistiti tržište”
Snježna oluja u Italiji
Snažno nevrijeme
FOTO Zatrpala ih snježna oluja: Kuće i automobili nestali pod snijegom, prizori su nevjerojatni
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Gužve na granicama: Višesatna čekanja na ulasku u Hrvatsku iz BiH i Srbije
Kaos nakon praznika
Satima zarobljeni na granici, očekuje se još gužvi: "Užas je situacija, još s dvoje djece..."
Stefan Ivanović pronađen mrtav nakon požara na švicarskom skijalištu
potvrdio rođak
Srbin pronađen mrtav nakon požara u klubu na skijalištu
Platforme pod nadzorom: “Na ovaj način svaki apartman mora biti legalan”
Registarski broj
Iznajmljivači pod novim pravilima: “Na ovaj način će se raščistiti tržište”
show
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Mickey Rourke na novim fotografijam izgleda neprepoznatljivo
što mu se događa?
Zabrinjavajući prizori nekadašnjeg holivudskog ljepotana, problemi oko njega samo se gomilaju
Priča o Josephu Baenaeu, izvanbračnom sinu Arnolda Schwarzeneggera
ma isti su!
Znate li čiji je ovo sin? Slavni tata punih 14 godina skrivao ga je od javnosti!
zdravlje
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
zabava
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
Pokažite što znate!
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
tech
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Pomno ih prate
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Kinezi ruše rekorde u hipergravitaciji: Izgradili najjaču centrifugu na svijetu
CHIEF1900
Kinezi ruše rekorde u hipergravitaciji: Izgradili najjaču centrifugu na svijetu
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
sport
Fabregasa pitali zašto nije uveo Baturinu. Njegov odgovor bio je kratak i jasan
sve bliže odlasku
Fabregasa pitali zašto nije uveo Baturinu. Njegov odgovor bio je kratak i jasan
Luke Littler obranio naslov prvaka na Svjetskom prvenstvu u pikadu
Tinejdžer ne staje!
Littler obranio naslov svjetskog prvaka i inkasirao rekordnu nagradu: Evo koliko je zaradio
Mali i Senegal izborili plasman u četvrtfinale afričkog Kupa nacija
Tunis prosuo nemoguće
Imali igrača manje, gubili do 96. minute, a onda nakon penala izborili četvrtfinale Kupa nacija
tv
Daleki grad: Prisjetite se što se sve dogodilo u samoj završnici serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Prisjetite se što se sve dogodilo u samoj završnici serije "Daleki grad"!
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
putovanja
Velike porcije, a cijene su bagatela: Gablec zbog kojeg vrijedi stati u Zlataru
Vinarija Zlatar
Velike porcije, a cijene su bagatela: Gablec zbog kojeg vrijedi stati u Zlataru
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Znate li? Koliko stranica ima Keopsova piramida
Vara oko
Znate li? Koliko stranica ima Keopsova piramida
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Retro klasik
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
lifestyle
Ulična moda Zagreb u najlonkama s uzorkom i elegantnim čizmama
Uz kratku haljinu - vrh!
Dolazak na zagrebačku špicu u ovakvim najlonkama s uzorkom garantira da ćete biti primijećeni
Ulična moda Zagreb u tajicama i papučama s krznom
Odabrala je udobnost
Šetnja centrom Zagreba u tajicama i kratkoj jakni, no i papuče s krznom zaslužuju pažnju
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
sve
Fabregasa pitali zašto nije uveo Baturinu. Njegov odgovor bio je kratak i jasan
sve bliže odlasku
Fabregasa pitali zašto nije uveo Baturinu. Njegov odgovor bio je kratak i jasan
Ulična moda Zagreb u najlonkama s uzorkom i elegantnim čizmama
Uz kratku haljinu - vrh!
Dolazak na zagrebačku špicu u ovakvim najlonkama s uzorkom garantira da ćete biti primijećeni
Ulična moda Zagreb u tajicama i papučama s krznom
Odabrala je udobnost
Šetnja centrom Zagreba u tajicama i kratkoj jakni, no i papuče s krznom zaslužuju pažnju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene