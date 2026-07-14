Pljušte reakcije na gnusnu izjavu srbijanske ministrice, traže smjenu: "Ovo je namjerna provokacija po Vučićevu nalogu"

Srbijanska ministrica suočila se u utorak sa zahtjevima oporbe i studenata za ostavkom ili smjenom nakon izjave da bi etnički očistila Kosovo.

Ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović, iz manjeg koalicijskog partnera Socijalističke partije Srbije (SPS), izjavila je u subotu provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. "etnički očistila Kosovo da je bila na mjestu Slobodana Miloševića".

Nakon što se video snimka intervjua proširila društvenim mrežama, uslijedila je salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi.

Odgovarajući na te zahtjeve, Paunović je rekla da se "ne odriče politike SPS-a, kao ni prava da analizira što je moglo biti drugačije".

Šef SPS-a i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić je kritičarima uvratio da su njihovi napadi na Paunović "sramni i licemjerni", jer oni koji je optužuju za navodno pozivanje na etničko čišćenje istovremeno godinama šute o etničkom čišćenju Srba s Kosova.

Među prvima je na izjave Paunović reagirao zastupnik stranke Albanaca Shaip Kamberi, rekavši da "kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija ima obvezu poštivati i štititi prava manjinskih zajednica". "Takve izjave su izravno suprotne s tim obvezama", rekao je Kamberi i najavio da će u parlamentu inicirati smjenu ministrice.

Oporbena Zeleno-lijeva fronta vidi njezinu izjavu kao "izravnu pretnju sigurnosti Srba koji danas žive na Kosovu". "Opasna i zločinačka politika" koju je "provodila stranka ministrice Paunović tijekom devedesetih i početka dvijetisućitih godina ugurala nas je u međunarodnu izolaciju, sankcije, ratove i propast cijelog društva...čije posljedice i dalje trpimo", navodi fronta.

Demokratska stranka smatra da se radi o "namjernoj provokaciji po Vučićevu nalogu", čiji je cilj da "zapaljivom porukom otvori novu javnu debatu, promijeni temu i potisne jedino pitanje na kojem se formirala jasna većina građana Srbije: da li su za Srbiju ili za mafiju".

Njezinu izjavu je kao "nedopustivu i potpuno suprotnu ustavu, ljudskim pravima i dostojanstvu svakog čovjeka", osudio i studentski pokret koji predvodi višemjesečne protuvladine prosvjede.

Posebno je zabrinjavajuće što ovakva poruka dolazi od ministrice zadužene za državnu upravu i lokalnu samoupravu, resora koji mora počivati na jednakosti građana, vladavini prava i zaštiti prava svih, bez obzira na nacionalnu pripadnost, smatraju su studenti.

Povjerenica EK "zgrožena" izjavom

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je u utorak u Bruxellesu da je "zgrožena" izjavom ministrice u srbijanskoj vladi.

"Za takve izjave može postojati samo nulta tolerancija. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i osobno sam doista zgrožena što se ovo uopće mora reći u ovoj situaciji", izjavila je Kos na konferenciji za novinare.

Odgovorila je time na upit da komentira izjavu Paunović u svjetlu činjenice da je Europska komisija snažno preporučila da se sa Srbijom otvore pregovori u klasteru 3. Ta preporuka nije dobila potporu država članica.

"Te izjave su u izravnoj suprotnosti s vrijednostima ljudskog dostojanstva, pomirenja, koje je itekako potrebno, odgovornosti i dobrosusjedskih odnosa na kojima je utemeljena Europska unija i bez kojih se proces pristupanja ne može dogoditi. One su također u suprotnosti s obvezama Srbije prema EU, olakšanom dijalogu o normalizaciji odnosa s Kosovom", rekla je Kos.

Dodala je da može "samo pretpostaviti da su to stavovi jedne ministrica, a ne stav srbijanske vlade".

"Očekujemo da će politički čelnici djelovati odgovorno i suzdržati se od zapaljive retorike te doprinijeti izgradnji povjerenja, pomirenja i regionalne stabilnosti", rekla je Kos na konferenciji za novinare nakon pristupne konferencije s Crnom Gorom.

Crna Gora je u utorak zatvorila još dva poglavlja pregovora čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 18 od 33 o kojima se pregovora.

Crnogorski premijer Milojko Spajić je rekao da je moguće zatvoriti preostalih 15 poglavlja do kraja ove godine budući da su sva ta poglavlja spremna za zatvaranje i do 90 posto, a neka u potpunosti te da je samo potrebna politička odluka EU-a da se ona i formalno zatvore.

Danas je veliki dan za proširenje, "super utorak" kako ga je nazvalo irsko predsjedništvo Vijeća EU-a. Osim Crne Gore, Ukrajina i Moldavija su otvorile pregovore u klasteru šest, a Albanija zatvorila prva tri poglavlja.