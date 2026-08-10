Zastrašujuća prognoza Aleksandra Vučića: "Svijet je na pragu rata znatno širih razmjera i to neće uskoro prestati"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u podcastu MDMEETS kod Mathiasa Döpfnera, izvršnog direktora medijske kuće Axel Springer.

U opsežnom i na trenutke vrlo mračnom razgovoru, Vučić je iznio izuzetno pesimističnu procjenu globalne sigurnosne situacije, poručivši da se svijet ne nalazi pred smirivanjem tenzija, već na pragu sukoba znatno širih razmjera.

Već u uvodnim minutama intervjua srbijanski se predsjednik fokusirao na svoju najdramatičniju tezu - da je rat u Ukrajini tek uvod u mnogo dublju globalnu krizu. Naglasio je kako se do sada nadao da će ključni međunarodni akteri poduzeti konkretne korake prema uspostavi mira, no to se nije dogodilo.

"Mislio sam da smo na početku većeg rata i zato sam se nadao da će netko drugi do sada učiniti nešto kako bi stvorio mir. To se nije dogodilo i neće se dogoditi uskoro, što znači da se nalazimo na rubu mnogo, mnogo većeg rata", poručio je Vučić.

Prema njegovim riječima, nastavak borbi je neizbježan jer u ovom trenutku niti jedna strana ne želi kompromis, već svi teže potpunoj pobjedi suparnika. Zbog takve pat-pozicije na terenu, ne očekuje mogućnost bilo kakvog primirja prije proljeća.

Gledajući dugoročnije, predviđa da će se u narednih pet do šest godina cjelokupni svjetski poredak redefinirati, i to znatno destruktivnijim sredstvima nego što je to danas slučaj. Svjetsku politiku u budućnosti vidi podijeljenu između SAD-a i Kine kao dviju dominirajućih sila, dok za Europsku uniju nije siguran hoće li uspjeti sačuvati poziciju ravnopravnog trećeg stupa, osobito uz jačanje regionalnih aktera poput Indije, Turske, Saudijske Arabije i Rusije.

Pozadina posjeta Zelenskog i vojna suradnja

Govoreći o iznenadnom posjetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Beogradu, Vučić je odbacio prigovore da time mijenja geopolitički smjer ili narušava odnose s Moskvom, naglasivši da Srbija vodi samostalnu politiku u vlastitom interesu.

Osvrnuo se i na pitanje vojne pomoći, ponovivši da Srbija ne izvozi oružje izravno Ukrajini, ali je otvoreno potvrdio da srbijansko streljivo preko zapadnih i afričkih posrednika na koncu završava na ukrajinskom ratištu. Istaknuo je da s time nemaju tajni:

"Zelenski je znao naša pravila, znao je sve. Nismo izravno isporučivali streljivo Ukrajini, ali prodavali smo ga zapadnim partnerima i nekim afričkim zemljama, pa je to naoružanje na kraju završavalo u Ukrajini. O tome smo razgovarali i s Rusima."

Ujedno je otkrio da Srbija u suradnji s Izraelom priprema otvaranje tvornice naprednih dronova do kraja rujna, o čemu je također razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom.

Odnosi s Putinom i procjena stanja u Rusiji

Iako je u prošlosti održavao bliske kontakte s Vladimir Putinom, srbijanski je predsjednik priznao da se s njim danas čuje znatno rjeđe, a posljednji telefonski razgovor imali su prije nekoliko mjeseci na temu energenata i Naftne industrije Srbije.

"Nemam razloga skrivati da imamo manje kontakata u posljednje vrijeme nego što je to bio slučaj ranije. Viđali smo se nekoliko puta godišnje, razgovarao sam s njim 21 ili 22 puta. No, mi imamo i uvijek ćemo imati tradicionalne veze s Rusijom", objasnio je srbijanski predsjednik.

Procjenjuje da je trenutni Putinov ključni cilj ovladavanje cjelokupnim područjem Donbasa, nakon čega bi ruska strana eventualno mogla pokazati interes za prekid vojnih operacija. Kada je riječ o optužbama da Rusija vodi hibridni rat protiv Europe, Vučić je voditelju uzvratio da je i sama Europa naoružavanjem Ukrajine i uvođenjem sankcija vodila hibridni rat protiv Rusije.

Optužbe za dvostruka mjerila i poziv na mir

Tijekom žustre polemike oko međunarodnog prava, Vučić je optužio Zapad za dvostruka mjerila. Naglasio je da Srbija u potpunosti podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali je podsjetio na NATO bombardiranje SRJ 1999. godine bez odobrenja UN-a i oduzimanje 14 posto srbijanskog teritorija.

"Zašto ste uzeli 14 posto srbijanskog teritorija koji je bio zajamčen Poveljom UN-a i rezolucijom UN-a, i to nakon agresije koju je predvodilo 19 NATO zemalja bez dopuštenja Vijeća sigurnosti? Ne možete imati takve dvostruke standarde. No, unatoč tome, mi kažemo da podržavamo integritet Ukrajine, ali i da moramo postići mir", poručio je Vučić, naglasivši kako je bilo kakav mir bolji od daljnjeg ratovanja.

Skepticizam prema EU i kritika radnog mentaliteta

Na samom kraju razgovora, Vučić se osvrnuo na europski put Srbije, izrazivši skepticizam da će do punopravnog članstva doći prije 2030. godine, što procjenjuje i za Ukrajinu. Žestoko je kritizirao trenutni ekonomski i radni mentalitet u Europi, ustvrdivši da Europska unija gospodarski i demografski sve više zaostaje za Amerikom i Kinom prvenstveno zbog vlastitih navika.

"Kao Europljani, zaostajemo jer radimo manje od Kineza i Amerikanaca. U Europi uživamo u životu. Idemo dva puta na godišnji odmor, 15 puta godišnje na kraća putovanja i vjerujemo da će nam nešto pasti s neba", zaključio je Vučić.