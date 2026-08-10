Preminuo velikan hrvatske jazz scene i nagrađivani skladatelj

Neven Frangeš (Zagreb, 8. siječnja 1951.) hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist, orguljaš, pedagog i glazbeni producent i jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika svoje generacije umro je u ponedjeljak u Zagrebu, potvrdili su iz Hrvatske glazbene unije.

Frangeš je u rodnom Zagrebu diplomirao na Muzičkoj akademiji na I. odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju.

Već u najranijoj mladosti pokazivao je izrazit interes za jazz, improvizaciju i suvremene glazbene izričaje. Sa samo 14 godina prvi je put nastupio sa sastavom legendarnoga vibrafonista Boška Petrovića, što je presudno odredilo njegov umjetnički i profesionalni put, istaknuli su iz HGU.

Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim hrvatskim i svjetskim jazz glazbenicima, među kojima su Boško Petrović, Damir Dičić, Mario Mavrin, Elvis Stanić, Miljenko Prohaska, Art Farmer, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Martin Drew, Ernie Wilkins, Toots Thielemans, Lou Donaldson, Clark Terry, Chet Baker i Bob Mover.

Njegova diskografija obuhvaća velik broj gramofonskih ploča i CD-ova, a posebno se izdvajaju albumi "Sarabanda", "From Moscow to L.A." i "Un Chien Andalou", snimljeni u duetu s Boškom Petrovićem, kao i album "Zvira voda", posvećen hrvatskoj glazbenoj baštini.

Uz jazz, ostvario je zapaženu karijeru i na hrvatskoj rock-sceni. Kao aranžer i suradnik sudjelovao je na ključnim albumima Drage Mlinarca, a godinama je surađivao i s grupom Parni valjak na albumima koji su osvojili više nagrada Porin.

Kao skladatelj napisao je glazbu za više od stotinu kazališnih predstava koje su režirali najistaknutiji hrvatski redatelji, autor je glazbe za igrane filmove, televizijske drame, dokumentarne i animirane filmove.

Na Dubrovačkim ljetnim igrama prvi put sudjelovao je kao student 1972., a tijekom više od tri desetljeća djelovao je na Igrama kao skladatelj, izvođač, producent i organizator glazbenoga programa. Od 2005. do 2009. bio je ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara.

Od 2011. do 2014. bio je umjetnički voditelj Međunarodne škole jazza Hrvatskog glazbenog saveza i festivala "Jazz Is Back!" u Grožnjanu.

Dugogodišnjim pedagoškim radom ostavio je snažan trag i u obrazovanju mladih glazbenika te je obnašao dužnost redovitog profesora na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti.

Osim umjetničkog rada, aktivno je sudjelovao u oblikovanju hrvatskoga glazbenog života. Bio je jedan od osnivača Scene Amadeo u Zagrebu, član kulturnih vijeća Grada Zagreba i Ministarstva kulture te predsjednik Upravnog odbora nagrade Porin.

Djelovao je i kao predsjednik jazz komisije Nagrade Status. Bio je dugogodišnji aktivni član Hrvatske glazbene unije, Glavnog odbora i Predsjedništva HGU-a, Upravnog odbora Unisona, kao i Ureda za izvoz glazbe.

Za svoj umjetnički rad primio je brojna priznanja. Dobitnik je triju nagrada Porin u kategoriji jazza, višestruki dobitnik Nagrade Status za najboljega jazz pijanista i nagrade "Josip Slavenski".

Svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio je trajan i neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi.