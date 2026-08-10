Carter stradao zbog taoca, a Trump će zbog Hormuza: Iran ucjenom drži još jedne američke izbore u šaci

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s dva velika tereta koji opasno prijete nanijeti štetu njegovoj Republikanskoj stranci na predstojećim međuizborima za Kongres te trajno narušiti ostavštinu njegova drugog mandata.

Iako je njegova ekipa još prije tjedan dana prognozirala brz dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, službeni Teheran preuzeo je inicijativu i SAD-u postavio oštre nove uvjete, stvorivši situaciju u kojoj Iran vrši pritisak na Bijelu kuću uoči ključnih nacionalnih izbora.

Istovremeno, rat na Bliskom istoku i njegov utjecaj na cijene energenata dodatno narušavaju povjerenje birača u gospodarstvo. Prosječna cijena benzina u SAD-u ponovno je preskočila granicu od 4 dolara po galonu, dok se građani bore s dugoročnim troškovima stanovanja i zdravstvene skrbi. Ulje na vatru dolilo je i najnovije, izrazito loše srpanjsko izvješće o zaposlenosti, prema kojem je američko gospodarstvo neočekivano izgubilo 23.000 radnih mjesta.

Donald Trump u golf izdanju Foto: Getty Images via AFP

Dok se politička klima za republikance zaoštrava, Trump u javnosti ostavlja dojam odvojenosti od stvarnosti s kakvom se suočavaju prosječni Amerikanci. Tijekom vikenda na društvenim se mrežama hvalio fotografijama s golf-terenâ, objavama o uređenju terena oko Bijele kuće, pozlaćenim spomenicima i vizijama futurističke luke za dronove.

Poremećeni planovi na domaćem i vanjskom planu

Iako je vikend Trumpu donio političku pobjedu potvrdom njegova bivšeg osobnog odvjetnika Todda Blanchea za novog glavnog državnog odvjetnika u Senatu, riječ je o potezu koji više znači samom predsjedniku nego biračima. Istovremeno, u Senatu su propali njegovi ključni zakonski prijedlozi o restrikcijama glasovanja, dok je na vanjskopolitičkom planu doživio novi udarac kada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio još jedan najavljivani "trijumf" - plan za razoružavanje Hamasa u Gazi.

Donald Trump Foto: AP

Prema najnovijim ispitivanjima javnog mnijenja, Trump je uspio izgubiti i tradicionalnu prednost koju su republikanci godinama imali pred demokratima na poljima nacionalne sigurnosti i vođenja gospodarstva.

Pružaju li mu demokrati spas?

Unatoč teškoj poziciji Bijele kuće, demokrati bi Trumpu mogli nehotice ponuditi izlaz. Unutarstranačke pobjede progresivaca i demokratskih socijalista daju Trumpu materijal za tvrdnje kako se bori protiv "lijevog ekstremizma". Postoji rizik da kandidati krajnje ljevice otuđe umjerene i prigradske birače koji redovito odlučuju izbore.

Donald Trump Foto: Getty Images via AFP

S druge strane, progresivci smatraju da je trenutak idealan za preokret. Progresivni demokratski kandidat za Senat u Michiganu, Abdul El-Sayed, usmjerio je fokus upravo na Trumpove gospodarske promašaje, pozvavši na ujedinjenje protiv predsjednika koji koristi vlast za osobnu i obiteljsku korist umjesto za dobrobit građana.

Iranska zamka i retorika iz Bijele kuće

Usporedbe s 1980. godinom i krizom u doba Jimmyja Cartera sve su češće. Iran ovaj put kao polugu pritiska na američke izbore ne koristi taoce, već ključnu svjetsku rutu za izvoz nafte. Teheran zahtijeva prekid američke pomorske blokade, povlačenje snaga s Bliskog istoka, ukidanje sankcija i financijsku odštetu - uvjete koje Trump ne može prihvatiti.

Donald Trump Foto: Getty Images via AFP

Predsjednik je za *Axios* izjavio kako se oslanja na ekonomski pritisak blokade, poručivši da s Teheranom pregovaraju "tek napola" i da je rat "poput šaha u kojem stvari uvijek na kraju ispadnu dobro".

Donald Trump Foto: Getty Images via AFP

Iz Bijele kuće i dalje tvrde da je gospodarstvo u osnovi snažno. Ravnatelj Nacionalnog gospodarskog vijeća Kevin Hassett izjavio je za CNN da gospodarstvo "stvarno cvjeta", a pad broja radnih mjesta u srpnju opravdavao je sezonskim otkazima nastavnicima i završetkom Svjetskog nogometnog prvenstva. No, jaz između ružičaste retorike Bijele kuće i stvarnog života prosječnih Amerikanaca ostaje opasna politička zamka koja bi Republikansku stranku na jesen mogla skupo stajati.