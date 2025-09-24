Dramatično upozorenje pred UN-om: "Putin širi rat, već smo izgubili neke zemlje, ne smijemo i ovu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju na Općoj skupštini UN-a upozorio je europske čelnike da bi gubitak Moldavije u rusku sferu utjecaja mogao imati posljedice jednake onima koje su Europa već doživjela u Gruziji i Bjelorusiji.

"Rusija pokušava s Moldavijom ono što je Iran nekoć učinio s Libanonom, a globalni odgovor opet nije dovoljan", rekao je Zelenski, naglasivši kako EU mora pružiti Moldaviji stvarnu pomoć – financijsku i energetsku – umjesto praznih riječi i političkih gesta. "Već smo izgubili Gruziju… i dugi niz godina Bjelorusija također tone u ovisnost o Rusiji. Europa si ne smije dopustiti izgubiti Moldaviju."

Foto: Afp

Govoreći o globalnoj sigurnosti, Zelenskij se osvrnuo i na porast nasilja i uporabe oružja, spomenuvši i pokušaj atentata na Donalda Trumpa te ubojstvo Charlieja Kirka. Posebno je odao počast Iryni Zarutskoj, Ukrajinki ubijenoj u SAD-u.

"Gotovo svakodnevno otvaramo vijesti i čitamo o nasilnim napadima", istaknuo je, dodajući kako se oružje razvija brže nego što se čovječanstvo može obraniti. Kao posljedicu ruske agresije, "deseci tisuća ljudi sada znaju koristiti dronove za ubijanje", upozorio je.

"Samo je pitanje vremena kada će dronovi ratovati protiv dronova – potpuno autonomno", rekao je.

"Živimo u najrazornijoj utrci u naoružanju u povijesti čovječanstva, potaknutoj umjetnom inteligencijom", naglasio je Zelenski. Stoga je pozvao na uspostavu globalnih pravila o upotrebi umjetne inteligencije u vojne svrhe.

Foto: Afp

Zelenskij je naglasio da Ukrajina nema "velike, debele rakete koje diktatori vole pokazivati na paradama", već je bila prisiljena razvijati dronove za vlastitu obranu. Podsjetio je na uspjehe u Crnom moru te na podzemne škole i skloništa diljem zemlje, pitajući okupljene imaju li oni sličnu zaštitu u svojim državama.

"Zaustaviti Putina sada je jeftinije nego kasnije braniti svjetske luke i brodove", poručio je, dodajući da rat već pogađa previše ljudi.

Ukrajinski predsjednik apelirao je na svjetske lidere da ne ostanu nijemi.

"Molim vas, progovorite i osudite ovaj rat dok ga Rusija nastavlja produbljivati."

Foto: Afp

Posebno je naglasio potrebu da se oteta djeca vrate kući, da se oslobode ratni zarobljenici i taoci.

Na kraju govora, Zelenski je spomenuo i "dobar sastanak" s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, zahvalivši na podršci Washingtona, ali naglasivši: "Mir ovisi o svima nama."

Svoj je nastup zaključio riječima: "Slava Ukrajini!", prenosi BBC.