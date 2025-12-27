Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV: "Ne znam što se ovdje događa. Poduzet ćemo..."

U zagrebačkoj Areni u subotu navečer održava se koncert Marka Perkovića Thompsona. Rasprodao je Arenu Zagreb nakon čega je uslijedilo političko prepucavanje s gradskim vlastima oko mogućeg dodatnog termina.

Zagrebačka gradska vlast donijela je pravilnik prema kojem će, u slučaju ustaških pokliča, biti zabranjeno održavanje daljnjih Thompsonovih koncerata u prostorima koji su u vlasništvu Grada Zagreba.

Na subotnji koncert publika je stigla iz svih krajeva Hrvatske, a prodano je više od 18.600 ulaznica. O koncertu je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s Thompsonovim menadžerom Zdravkom Barišićem.

Barišić je poručio da je sve spremno za koncert u popunjenoj zagrebačkoj Areni: "Očekujemo lijepu zagrebačku večer i prekrasan koncert."

Policija je najavila da će koncert snimati, a upitan hoće li apelirati na publiku kako ne bi bilo zabranjene ikonografije, Barišić je ustvrdio kako za to nema potrebe. "Na dosad desetak održanih koncerata toga nije bilo pa prema tome nema ni potrebe za apelom. Policija neka radi svoj posao", poručio je.

Grad Zagreb je odlučio da u slučaju izvikivanja pokliča 'Za dom spremni', koji je dio Thompsonove pjesme Bojna Čavoglave, drugog koncerta neće biti. Ipak, Barišić je potvrdio da će se pjesma vjerojatno svejedno izvoditi.

"Vodstvo Grada Zagreba, uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića, neka je čudna svita. Imamo koncerte u Poreču, Rijeci, Varaždinu, a imali smo i u Osijeku te Splitu. Ne znam što se ovdje događa te zašto je ideologija toliko jaka da tjera Tomaševića na ove poteze koje čini nepotrebno, nekorektno i protuzakonito", ustvrdio je Barišić.

Na pitanje postoji li strah da će ih Tomašević prijaviti, Barišić je odgovorio da ne zna za što bi ih prijavio. "Tomašević radi ono što misli da je dobro, a ja mu kažem da mislim da je to krivo. Mi ćemo nastaviti svoj put dalje, a naravno da ćemo poduzeti i sva pravna sredstva po tom pitanju", rekao je.

Kako kaže, putem odvjetničkog tima su zatražili formalni odgovor zagrebačke Arene, Holdinga te Grada Zagreba o zabrani održavanja koncerta, no taj odgovor još nisu dobili. "Poduzet ćemo sve pravne radnje. Ovo je štićenje Ustava i pravne države te sloboda u Hrvatskoj", rekao je.

Objasnio je da su ulaznice za prvi koncert rasprodane za sat i 15 minuta te da je 10.000 ljudi u virtualnoj čekaonici, zbog popunjenja ograničenih kapaciteta, ostalo bez ulaznice. "Žao mi je Zagrepčana koji neće i nisu imali mogućnost prisustvovati nečemu što je zaista spektakularno te što je na svjetskoj razini. Marko kao Marko je ono što ljudi vole", poručio je.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ranije je poručila da politika više ne bi trebala birati glazbeni program. Barišić se osvrnuo na njenu izjavu. "Gradonačelnica je jedna normalna i civilizirana žena koja shvaća demokratski poredak, a kojeg je i prihvatila. Ja joj zahvaljujem na toj izjavi", zaključio je.