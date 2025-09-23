Opasna granica u Europi ponovo se otvara: "Nećemo oklijevati"

Granični prijelazi između Poljske i Bjelorusije bit će ponovno otvoreni u ponoć sa srijede na četvrtak, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk.

Poljska je ovaj mjesec zatvorila svoju granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi koje je Rusija predvodila u Bjelorusiji.

Zabrinutost Poljske, članice NATO-a i Europske unije zbog ratnih vježbi Zapad pojačala se kad je u noći s 9. na 10. rujna oko 21 sat ruski dron ušao u njezin zračni prostor.

Završetak ovih vježbi smanjuje, premda ne mogu reći i da u potpunosti otklanja razne prijetnje, a uzimajući u obzir ekonomske interese poljskih prijevoznika i željeznica zaključili smo da je ova mjera ispunila svoju svrhu", rekao je Tusk vladi.

"Pojačaju li se napetosti nećemo oklijevati i donijet ćemo odgovarajuće odluke", upozorio je poljski premijer.