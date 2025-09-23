Opasna granica u Europi ponovo se otvara: "Nećemo oklijevati"

Zabrinutost Poljske, članice NATO-a i Europske unije zbog ratnih vježbi Zapad pojačala se kad je u noći s 9. na 10. rujna oko 21 sat ruski dron ušao u njezin zračni prostor.
Završetak ovih vježbi smanjuje, premda ne mogu reći i da u potpunosti otklanja razne prijetnje, a uzimajući u obzir ekonomske interese poljskih prijevoznika i željeznica zaključili smo da je ova mjera ispunila svoju svrhu", rekao je Tusk vladi.
"Pojačaju li se napetosti nećemo oklijevati i donijet ćemo odgovarajuće odluke", upozorio je poljski premijer.