FOTO Vojska u Srbiji izlazi na ulice: Vučić je jedva dočekao ovaj dan

Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" najavljena je za subotu od 11 sati ispred Palače Srbije u Novom Beogradu povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zbog parade, promet će u tom dijelu grada biti blokiran, dok je izmijenjeno čak 25 linija javnog prijevoza.

Parada se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i državne zastave - praznika uvedenog 2020. na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a u spomen na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Iako se sam spomendan slavi 15. rujna, vlasti su odlučile da će se središnja manifestacija održati pet dana kasnije.

Prvi prikaz moćnog oružja

Kako je ranije priopćilo Ministarstvo obrane, na paradi je angažirano oko 10.000 sudionika, bit će prikazano oko 2500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovila.

U naletu ešelona zrakolovnih jedinica na Vojnoj će paradi sudjelovati svi tipovi zrakolova poput MiG-29, "Orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145.

Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme bit će prikazani i raketni sistemi za protuzračna djelovanja "FK-3" i HQ-17, uavremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "Miloš", "MRAP", "Lazar 3", "hamer" i BOV OT.

Posjetitelji će moći vidjeti i modernizirane tenkove M-84 AS1/2/3, modernizirana borbena oklopna vozila pješadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizirane protuavionske sisteme PASARS, bespilotne letjelice, izviđačke i borbene dronove.

Prvi put bit će prikazan višecjevni lanser raketa velikog dometa PULS, s raketama dometa do 300 kilometara, nabavljen iz Izraela, bespilotne letjelice iz te zemlje, dronovi samoubojice i ruski sistemi za protuelektronsko ratovanje i ometanje dronova Krasuha i Repelent.

Pred Vučićevim očima

Publika će vidjeti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Rječne flotile.



Program parade obuhvaća i prikaz dijela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namjene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

Najavljeno je da će svemu biti prisutan i Vučić, a očekuje se i Matthewa Woodruffa, zapovjednika Nacionalne garde Ohio, kao i visoke starješine i predstavnike ministarstava obrane Kine, Mađarske, Cipra, Francuske i Azerbajdžana.