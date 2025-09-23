VIDEO Dramatično obraćanje u europskoj zemlji: Provedena velika racija, uhićena 74 ruska agenta, obučavani su u Srbiji

Mala država, smještena između ratom pogođene Ukrajine i Rumunjske, članice EU-a i NATO-a, ključno je bojište između proeuropskih i proruskih političkih snaga. Izbori dolaze manje od godinu dana nakon što je referendum o članstvu u EU prošao s tijesnom većinom, usred vladinih tvrdnji o miješanju Kremlja.

U dramatičnom obraćanju građanima proeuropska predsjednica Moldavije Maia Sandu uoči parlamentarnih izbora zakazanih za nedjelju, 28. rujna, na kojima će se proruske stranke pokušati suprotstaviti vladajućem proeuropskom PAS-u, upozorila je na to da Moskva ugrožava suverenitet, neovisnost i europsku budućnost njezine zemlje.

"Naša budućnost je ugrožena"

Obraćanje je uslijedilo nakon što su vlasti provele masovne racije i uhitile desetke ljudi osumnjičenih da su sudjelovali u ruskom planu destabilizacije: "Potpuno ozbiljno poručujem da su naš suverenitet, neovisnost, integritet i europska budućnost u opasnosti."

Rusija ulaže stotine milijuna eura kako bi kupila stotine tisuća glasova s obje obale Dnjestra, kao i u inozemstvu, dok javni prostor svakodnevno preplavljuje desecima laži, upozorila je Sandu i dodala: "Stotine ljudi plaća se kako bi provocirali nerede, nasilje i plašili građane. Ako Rusija uspije preuzeti kontrolu nad Moldavijom, posljedice će biti izravne i opasne za našu zemlju i cijelu regiju."

Maia Sandu Foto: Afp

Obuka u Srbiji

Moldavske vlasti provele su 250 racija u više mjesta diljem zemlje, a na meti je bilo više od 100 osumnjičenih povezanih s planom izazivanja masovnih nereda. Glavni tužitelj za organizirani kriminal Victor Furtuna rekao je da je uhićeno 74 ljudi, u dobi između 19 i 45 godina, koji mogu biti zadržani do 72 sata, piše Associated Press.

"Većina osumnjičenih sustavno je putovala u Srbiju, gdje su prolazili obuku. Neki od njih nisu ni znali pravu svrhu tih putovanja jer su im bila predstavljena kao hodočašća da bi tek kasnije bili uvučeni u obuke za izazivanje nereda", rekao je šef policije Viorel Cernauteanu i naglasio da se istraga ne vodi protiv političkih entiteta unatoč interpretacijama, nego protiv dokumentiranih kriminalnih namjera ovih pojedinaca.

Svakodnevne laži

Nakon racija Sandu je upozorila da je zemlja pod udarom Kremlja: "Ljudi su svakodnevno opijeni lažima. Stotine pojedinaca plaćaju se da potiču nasilje i šire strah. Apeliram na sve građane: ne smijemo dopustiti da se naša zemlja preda stranim interesima."

Optužila je Moskvu da ima saveznike unutar Moldavije – "ljude koji su već mnogo puta pokazali da su spremni prodati vlastitu zemlju za novac". Upozorila je na to da bi ruski utjecaj u Moldaviji imao posljedice i za susjednu Ukrajinu i za širu europsku sigurnost.

"Europa će završiti na granici Moldavije. Europska sredstva će stati. Sloboda kretanja mogla bi nestati. Naša zemlja mogla bi postati odskočna daska za infiltraciju prema Odesi. Pridnjestrovlje bi bilo destabilizirano", kazala je.

Kremlj Foto: Afp

Izbori u sjeni dezinformacija

Moldavci će u nedjelju birati novi parlament sa 101 zastupnikom, a glasanje se opisuje kao izbor između nastavka europske integracije i okretanja Rusiji. Vlasti već dugo optužuju Moskvu za "hibridni rat", koji uključuje izborno miješanje, dezinformacije i financiranje proruskih stranaka, podsjeća AP.

Više skupina koje prate internetske kampanje izvijestilo je da se uoči izbora vodi koordinirana operacija dezinformiranja, uz masovnu upotrebu umjetne inteligencije. Istraživači tvrde da se radi o novoj fazi ruskog djelovanja, koja uključuje lažne internetske stranice, angažman "farmi klikova" u Africi i AI botove koji zatrpavaju komentare napadima na PAS i Europsku uniju.



Moldavija je nakon početka ruske totalne invazije na Ukrajinu 2022. podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji i iste godine dobila status kandidatkinje. Pregovori o pristupanju otvoreni su prošle godine, što je dodatno povećalo napetosti s Moskvom.

"Kremlj misli da smo svi na prodaju, da smo premali da bismo se oduprli, da nismo država, nego teritorij. Ali Moldavija je naš dom, a naš dom nije na prodaju", poručila je Sandu.