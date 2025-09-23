Potpuna promjena retorike: "Ukrajina može vratiti cijeli teritorij, Putin je u velikim problemima"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor, nakon tri upada ruskih dronova ili borbenih zrakoplova na teritorij Saveza u manje od dva tjedna.

Upitan na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku misli li da bi zemlje NATO-a trebale oboriti ruske zrakoplove ako uđu u njihov zračni prostor, Trump je rekao: "Da, mislim to."

Trump je to rekao novinarima prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojeg je nazvao "hrabrim čovjekom koji se bori kao vrag".

"Imamo puno poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori", dodao je 79-godišnji republikanac.

Donald Trump rekao je da si daje "mjesec dana" prije nego što odluči vjeruje li Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspio uvjeriti da prekine neprijateljstva.

Ranije, govoreći na Općoj skupštini, američki predsjednik optužio je Kinu i Indiju da su "glavni" financijski podupiratelji Moskve u ovom sukobu, kroz kupnju nafte.

Također je pozvao europske zemlje da "odmah" prekinu kupnju ruske nafte.

Donald Trump također je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji ako se sukob nastavi.

Ovo nije prvi put da američki predsjednik iznosi takvu prijetnju, ali do sada je dosljedno odgađao njezinu provedbu.

"Ukrajina može, uz pomoć EU, vratiti sav svoj teritorij!"

Posebno je zanimanje izazvala njegova večerašnja objava na Truth Socialu, u kojoj je ustvrdio da Ukrajina može vratiti sav teritorij koji joj je Rusija uzela.

Učinio je to nakon sastanka sa Zelenskim na marginama Opće skupštine UN-a.

"Mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji boriti se i osvojiti cijelu Ukrajinu natrag u njezinom izvornom obliku. S vremenom, strpljenjem i financijskom podrškom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat započeo, vrlo su dobra opcija", napisao je između ostalog Trump.

Dodao je da su ruski predsjednik Vladimir Putin i Rusija "u velikim ekonomskim problemima".

"Rusija se besciljno bori već tri i pol godine, u rat u kojem bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od tjedan dana da pobijedi. To ne ide na čast Rusiji. Zapravo, zbog toga izgledaju kao "papirnati tigar". Kada ljudi koji žive u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa s ovim ratom, činjenicu da im je gotovo nemoguće nabaviti benzin kroz duge redove koji se stvaraju, i sve ostale stvari koje se događaju u njihovom ratnom gospodarstvu, gdje se većina njihovog novca troši na borbu protiv Ukrajine, koja ima Veliki Duh i koja se samo poboljšava, Ukrajina će moći vratiti svoj teritorij u njezinom izvornom obliku i, tko zna, možda čak i dalje od toga! Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima."