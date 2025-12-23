(ne)radna nedjelja
Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje: Imamo popis
Piše D. J. B.,
23. prosinca 2025. @ 09:24
Donosimo popis trgovina koje su otvorene ove nedjelje, 28. 12.
Pogledajte koje trgovine i trgovački centri su otvoreni ove nedjelje, 28. prosinca.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ul. grada Vukovara 275, Zagreb
- Ilica 288, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Turinina 11, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
- Rudeška cesta 169A, Zagreb
- Zagrebačka avenija 94, Zagreb
- Dankovečka 95, Zagreb
- Sisačka cesta 2, Zagreb
- Samoborska cesta 102, Zagreb
- Dubrava 241, Zagreb
- Huzjanova 2, Zagreb
- Velimira Škorpika 5, Zagreb
Osijek:
- Strossmayerova 242, Osijek
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek
- Ulica Hrvatske Republike 21, Osijek
- Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek
- Sjenjak 133, Osijek
- Ive Tijardovića 4A, Osijek
- Opatijska 26F, Osijek
Lidl
Zagreb:
- Donje Svetice 46
- Ilica 201
- Lastovska ulica 42
- Ulica Julija Knifera 10
- Dubrava 33
- Ive Robića 4
- Risnjačka ulica 1
- Slavenskog 1
- Aleja javora 3
- Huzjanova ulica 4
- Kobiljačka cesta 54
Rijeka:
- Osječka 67/A
- Petra Jurčića 2a
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
- Zeleno polje 8 A
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Martina Kontuša 5, Rijeka
- Ružićeva 29, Rijeka
- Stanka Frankovića 2, Rijeka
- Ružice Mihić 20, Rijeka
- Trninina 3, Rijeka
- Osječka 50, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
- Zametska 96, Rijeka
- Labinska ul. 51, Rijeka
- Bartola Kašića 7, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
- Huttlerova 30, Osijek
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
- Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Ulica Marija Gennaria 18, Rijeka
- Liburnijska ulica 1, Rijeka
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
Tommy
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
- Bože Vidasa 14, Rijeka
Split:
- Miroslava Krleže 1, Split
Eurospin
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Zagrebačka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Stop shop, Ðakovo
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Westgate
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Stop shop Đakovo
- Max City Pula
- Stop shop Vinkovci
- Hey Park Vukovar
- Stop shop Kaštel Sućurac
- Portanova Osijek
- Mall Osijek
- Stop shop Osijek
- City Center One Split
Detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.