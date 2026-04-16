VIDEO Pogledajte upad specijalaca: Vodeći član balkanskog kartela pao u krevetu

U velikoj akciji Europola, u Crnoj Gori je uhićen vodeći član balkanskog kartela za kojeg se sumnja da je odgovoran za krijumčarenje više tona kokaina namijenjenog europskom tržištu.

Riječ je o značajnoj ćeliji balkanskog kartela u čijem je razbijanju sudjelovalo više nacionalnih policija, uključujući Austriju i Španjolsku. U koordiniranoj akciji uhićeno je 12 pripadnika kartela, od čega njih četvero u Njemačkoj.

Specijalna policija objavila je snimku upada u stan muškarca za kojeg se sumnja da je vodeći član u Crnoj Gori.

Vjeruje se da su osumnjičenici, s prebivalištem u Crnoj Gori i Njemačkoj, imali različite uloge unutar kriminalne organizacije, od financijera do koordinatora i logističara te su se povezali u kriminalnu mrežu umiješanu u veliku međunarodnu trgovinu drogom kokainom i kanabisom. Sumnja se su drogu krijumčarili u EU, iz i preko zemalja poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Država, za što su koristili pomorske i zračne rute krijumčarenja.

Pravosudne vlasti u Crnoj Gori podigle su optužnice protiv više osumnjičenika zbog umiješanosti u trgovinu 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa između listopada 2024. i travnja 2026. Droga je zaplijenjena u 12 različitih prethodnih operacija u nekoliko zemalja EU-a i Južne Amerike.

