"Pomisao da taj dječak može doprijeti do srca mladih daje mi nadu": Cijeli svijet u Vatikanu

Talijanski tinejdžer Carlo Acutis postao je prvi katolički svetac generacije milenijalaca. Na kanonizaciji u Vatikanu okupili su se deseci tisuća vjernika, među njima i oni iz Hrvatske.

Acutis je umro od leukemije 2006. u dobi od samo 15 godina. Prikupljao je podatke o euharistijskim čudima i napravio virtualni muzej. Zbog napora na širenju vjere na internetu dobio je nadimak Božji influenser. Zajedno s Akutisom svecem je proglašen Pier Giorgio Frassati koji je kao mladić umro prije točno sto godina, a bio je poznat po dobrotvornom radu i pomaganju siromašnima.

"Sveci Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis su poziv svima nama, posebno mladima, da ne potratimo svoje živote, već ih usmjerimo prema boljem i učinimo remek-djelima", poručio je papa Lav XIV.

Pier Giorgio Frassati Foto: Vijesti u 17

"Činjenica da imam djecu Carlove dobi i pomisao da taj dječak može doprijeti do srca mladih daje mi nadu da se nešto može promijeniti u svijetu", rekla je Teresa Carboncino, jedna od vjernica koja stigla u Vatikan.

"Važno je imati primjere koji potiču djecu da koriste svoj talent i usmjeravaju ga na izgradnju dobra", dodala je Letizia Rosato.

Carlo Acutis - 2 Foto: Vijesti u 17

U Vatikan su povodom kanonizacije stigli i mladi hrvatski hodočasnici.

"Posebno me se dojmilo to neko zajedništvo u crkvi mladih, svi su tu sa zastavama, majicama, kapama, pokazuju svi da Crkva diše i da ljudi žele biti s Bogom", ispričala je Lucija Sunara, iz Župe Gospe od Zdravlja, Podstrana.

"Trebamo se svi ugledati na njega, on je stvarno bio primjer svima, bio je ponizan, skroman i stvarno je vjerovao", dodao je Luka Sopta, koji je također stigao iz Podstrane.