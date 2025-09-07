Tisuće vjernika u Vatikanu na proglašenju sveca milenijalca: Pogledajte prizore koji su obišli svijet

Tinejdžer koji je umro od leukemije 2006. godine postao je u nedjelju prvi katolički svetac milenijske generacije, na vatikanskoj ceremoniji koju je predvodio papa Lav, a kojoj su prisustvovale tisuće mladih vjernika iz desetaka zemalja.

Carlo Acutis, talijanski tinejdžer rođen u Britaniji koji je umro u dobi od 15 godina, naučio je računalni program za izradu web stranica kako bi širio svoju vjeru. Njegova priča privukla je široku pozornost katoličke mladeži, a sada je na istoj razini kao Majka Tereza i Franjo Asiški.

Vatikan na dan proglašenja prvog sveca milenijalca Foto: Afp

Lav, prvi američki papa, kanonizirao je Acutisa u nedjelju zajedno s Pierom Giorgiom Frassatijem, mladim Talijanom poznatom po pomaganju potrebitima koji je umro od dječje paralize 1920-ih.

"Svi smo pozvani biti sveci"

U improviziranom obraćanju okupljenima na Trgu sv. Petra na otvaranju događaja, Lav je rekao da su Acutis i Frassati primjeri svetosti i pomaganja onima u potrebi.

"Svi vi, svi mi zajedno, pozvani smo biti sveci“, rekao je Papa mnoštvu okupljene mladeži.

Acutisovu kanonizaciju mnogi su mladi katolici mjesecima s nestrpljenjem iščekivali. Izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje.

Nedjeljni događaj prvi je put da je Lav, kojeg su kardinali svijeta izabrali za papu u svibnju, predsjedao takvom ceremonijom.

Antonio D'Averio, 24, koji je bio na ceremoniji, nazvao je kanonizaciju "pruženom rukom Crkve prema nama mladima". D'Averio je rekao da je računalni programer i da se posebno poistovjećuje s Acutisovom pričom.

"I on je volio računalne znanosti“, rekao je mladić. "Za sveca... to je svakako nešto novo. To je također nešto što je, po mom mišljenju, bilo potrebno".

"Želimo slijediti njihove korake"

Clara Marugan Martin, 20 godina, došla je iz Španjolske na događaj.

"Jako nam je drago što smo ovdje jer su Carlo i Pier Giorgio dva primjera mladih ljudi punih Boga, punih milosti, i mi želimo slijediti njihove korake", rekla je.

Biti proglašen svetim znači da Crkva vjeruje da je osoba živjela svetim životom i da je sada u raju s Bogom.

Ostali sveci koji su umrli mladi uključuju Terezu iz Lisieuxa, koja je umrla u 24. godini 1897. godine i bila je poznata po promicanju "malog puta" milosrđa i Aloysiusa Gonzagu koji je umro u 23. godini 1591. godine nakon što se brinuo za žrtve epidemije u Rimu.

Kako je Acutis napredovao službenim putem Crkve do svetosti, njegovo je tijelo premješteno u crkvu u brdovitom gradiću Assisiju u središnjoj Italiji, odakle je bio sv. Franjo, u skladu s Acutisovim posljednjim željama.

Carlo Acutis Foto: Afp

Posljednje počivalište novog sveca, gdje je Acutis pokopan odjeven u sportsku majicu, traperice i tenisice, postalo je popularno pobožno mjesto koje svakodnevno privlači tisuće vjernika.

Carlo Acutis Foto: Afp

