Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt komentirao je aktualnu političku situaciju na Balkanu. Ne strahuje od prebacivanja ratnog sukoba, ali vidi potencijal za destrukciju.

Rusija razvija "potencijal za destrukciju" na Balkanu što bi moglo destabilizirati zemlje u ovoj regiji, smatra visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt.

"Situacija na Zapadnom Balkanu je generalno stabilna, ali nije pošteđena utjecaja agresorskog rata, koji Ruska Federacija vodi protiv Ukrajine. Mnogi ljudi strahuju od prebacivanja ratnog sukoba na ovo područje. Ja ne, ali vidim potencijal za destrukciju, potencijal da se putem lažnih vijesti i drugih metoda prouzrokuju krizna žarišta, koja bi mogla destabilizirati zemlje regije, posebno Bosnu i Hercegovinu. I to kod mene izaziva veliku zabrinutost", rekao je.



Priznavanje Kosova

Dotaknuo se i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji govori o jednom kompromisu kojeg želi postići po pitanju dosadašnjeg nepriznavanja Kosova, kao neovisne države. Njemačka je potpuno jasno ponovila zahtjev da mora doći do priznanja i da je to uvjet za ulazak u Europsku uniju.

"Iskorak će biti teško postići. I ovdje, kao promatrač, mogu zamisliti da bi postupno usuglašavanje imalo smisla. To za mene znači, što se tiče priznavanja Kosova, koje nije uslijedilo ni od strane pet članica EU-a, omogućiti u svakom slučaju pragmatičnu suradnju između dvije države, Kosova i Srbije. Iz kakve zemlje mi Nijemci dolazimo? Imamo iskustvo u suradnji između Istočne i Zapadne Njemačke, iako nije bilo međusobnog priznanja. I takav pragmatičan način, koji se naravno ne može prenositi jedan kroz jedan, bila su to vremena hladnog rata i komunizma, ali ja bih izvukao iz toga misao: da nikada nećemo napraviti sve ono što je moguće, ali to što napravimo, napravit ćemo s dobrom voljom. Nažalost, to za sada nije prepoznato u odnosima između Srbije i Kosova. I na tome se mora raditi", objasnio je Schmidt u intervjuu za Deutsche Welle.

Mandat EUFOR-a ističe u studenom, a kazao je da postoji mogućnost veta na produženje misije Althea.

"Prošlog tjedna sam podnio izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je bilo čuti da je ruski doprinos ovoj raspravi ukazao na mogućnost veta na produženje EUFOR-ove misije Althea. Ali, to nije bila jasna najava. Više sam to shvatio kao nagovještaj da pod sadašnjim okolnostima, kao strana u ratu, usmjeravaju pogled na to što se sprema na jesen i što je izvedivo. Po mom mišljenju to nije ključno pitanje ni za Rusku Federaciju, niti za druge zemlje. Ključno je pitanje podržava li se to u načelu ili se pokušava neka trgovina (nešto ispregovarati). To ćemo vidjeti. Mogu samo snažno preporučiti da se, svejedno kojim pravnim sredstvima, osigura nastavak EUFOR-ove misije Althea", naveo je..

On kao visoki predstavnik ima gotovo neograničenu moć. Može čak i nadglasati demokratski izabrane nositelje političkih odluka.

"Pod jedan, izbori su esencija, srž demokracije. Onaj tko izbore degradira na taktički manevar, ne razumije da građanin kroz izbore ima temeljno pravo sudjelovati u upravljanju zemljom. Zato se izbori moraju održati, a svi moramo stvoriti uvjete za njihovo održavanje. Jako mi je žao što to do sada nije uspjelo državnoj vladi - Vijeću ministara, koje je,u vremenima u kojima BiH još nema usvojen fiksni proračun, nadležno i za donošenje odluke o financiranju izbora iz tog istog budžeta. Više puta smo na to ukazivali na međunarodnoj razini, ne samo prijateljskim, nego i oštrim tonom. Moram reći da bih jako, jako volio vidjeti da Vijeće ministara usvoji proračun. Treba samo znati da međunarodna zajednica, a tu mislim i na sebe, neće dopustiti da izbori propadnu zato što nema novca. Novca u Bosni i Hercegovini ima i ako nitko ne bude spreman usvojiti i pokrenuti te mehanizme, onda se u pomoć mora pozvati međunarodna zajednica", zaključio je Schmidt.



Upitan kako ocjenjuje ulogu SAD-a, odgovorio je: ''Prije svega, moram zaključiti da su Amerikanci opet tu, da su se ponovo vratili u smislu da osjećaju odgovornost za regiju. Oni su decidirano postavili za cilj suradnju s Europskom unijom i ona se mora dalje graditi. Hvala Bogu da u SAD-u više nemamo raspravu o razmjeni teritorija, koja bi kao trebala dovesti do smirivanja situacije u regiji. Na temelju Daytonskog sporazuma, čiji je najveći uspjeh što je jednostavno donio mir i prekid vatre, moramo dalje razvijati zemlju. Može se reći: to je jako kasno, ali kad to kažem, ne mislim da je prekasno, kako bi pokušali da uz američku podršku ipak dođe do jasne orijentacije u smjeru Europske unije''.