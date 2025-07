Prisilno pregledavali putnice nakon što je na aerodromu pronađeno napušteno novorođenče: "Prijetili su nam oružjem..."

Prije pet godina, u zračnoj luci Hamad u Dohi pronađena je napuštena novorođena djevojčica, umotana u plastiku i ostavljena u kanti za smeće.

U potrazi za njezinom majkom, katarske su vlasti počele izvlačiti žene s letova, prisilno ih odvodeći u kola hitne pomoći gdje su ih podvrgavale invazivnim tjelesnim pregledima.

Deseci putnica izvučene s letova

Pet australskih žena koje su bile među njima sada je dobilo pravo da tuže Qatar Airways, nakon što je australski savezni sud prihvatio njihovu žalbu, javlja CNN.

Australke, čiji identiteti ostaju povjerljivi, bile su među desecima putnica koje su skinute s letova nakon pronalaska bebe. Njihov odvjetnik navodi da su pretrage provedene bez pristanka, u nesigurnim i ponižavajućim uvjetima, neposredno ispod aviona kojim su trebale letjeti za Sydney.

Katarska vlada tada je tvrdila da su mjere poduzete kako bi se spriječilo da počiniteljica napusti zemlju. Naveli su da su postupali u skladu s ozbiljnošću situacije i izrazili žaljenje zbog stresa prouzročenog putnicima.

Međunarodna osuda

Incident je izazvao međunarodnu osudu. Tadašnja australska ministrica vanjskih poslova nazvala ga je "iznimno uznemirujućim, uvredljivim i zabrinjavajućim nizom događaja".

Još uvijek nije jasno koliko je žena ukupno bilo pretraženo. Pet Australki bile su među 13 putnica pregledanih na letu Qatar Airwaysa 908 za Sydney, a australske vlasti procijenile su da je ukupno bilo pogođeno do deset letova.

U presudi donesnoj prošlog tjedna, tri savezna suca u Australiji jednoglasno su zaključila da je prethodni sudac pogriješio kada je odbacio primjenu Montrealske konvencije – međunarodnog ugovora koji regulira odgovornost zračnih prijevoznika u međunarodnom prometu.

"Izvedene su pod prijetnjom oružjem i podvrgnute su invazivnim pregledima"

"Naše klijentice su zadovoljne ishodom", rekao je njihov odvjetnik Damian Sturzaker. "I dalje osjećaju posljedice onoga što se dogodilo, ne samo zbog samog čina, nego i zbog činjenice da ni nakon pet godina nisu dobile ispriku, niti odštetu. Umjesto toga, prisiljene su godinama voditi pravnu bitku protiv različitih državnih tijela."

Montrealska konvencija propisuje da je zračni prijevoznik odgovoran za štetu nastalu smrću ili ozljedom putnika tijekom leta ili tijekom ukrcaja i iskrcaja. Prvostupanjski sudac smatrao je da se taj okvir ne odnosi na ovaj slučaj, no žalbeni sud nije se složio.

"Naše klijentice su izvedene iz zrakoplova pod prijetnjom oružjem, odvedene u vozila hitne pomoći ispod samog aviona, gdje su podvrgnute invazivnim pregledima, a potom vraćene na let. To jasno pokazuje da putovanje nije završilo – one su i dalje bile u procesu ukrcaja i iskrcaja.", rekao je odvjetnik.

Osim tužbe temeljem Montrealske konvencije, žene podižu i odštetni zahtjev protiv Qatar Airwaysa.

"Mnoge dokumente još nismo dobili"

Sturzaker je naglasio da još uvijek nije poznato tko je izdao naredbu za preglede. "Nemamo potpun uvid u razinu odgovornosti. Mnoge dokumente koje smo tražili nismo dobili, i to je nešto što ćemo pokušati rasvijetliti kako slučaj bude odmicao", rekao je.

Katarsko tužiteljstvo ranije je objavilo da je određeni broj pripadnika osiguranja zračne luke, koji su sudjelovali u pregledima, optužen. Također je priopćeno da je majka napuštene djevojčice identificirana i optužena za pokušaj ubojstva, ali je napustila zemlju. Opisana je samo kao žena azijskog podrijetla.

U Kataru je spolni odnos izvan braka kazneno djelo i nije neuobičajeno da žene napuste djecu kako bi izbjegle zatvor.