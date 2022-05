Koga veleposlanik Mario Nobilo sada treba slušati? I blamira li se Hrvatska u svijetu? Predsjednik Republike kaže da štiti interese Hrvata u BiH. No, zar mu ne bi prioritet trebali biti interesi Hrvata u Hrvatskoj?

Reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović rekla je da se Hrvatska definitivno blamira u svijetu. "Veleposlanik Mario Nobilo prima instrukcije iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako primi inistrukcije, tako će glasovati na NATO sjednici", rekla je Petrović.

Po njoj, da je normalna situacija u pitanju, premijer i predsjednik bi formirali zajednički stav koji bi bio kanaliziran u Ministarstvo vanjskih poslova te bi se to dalje kanaliziralo veleposlaniku.

"Sasvim je izvjesno će Ministarstvo vanjskih poslova veleposlaniku poslati instrukciju da glasa 'za' ulazak Švedske i Finske u NATO savez i za pretpostaviti je da će on tako postupiti na sjednici", smatra Petrović.

Dodaje da joj je zanimljivo da NATO savez ne zabrinjavaju reakcije iz Hrvatske. "Nekidan smo dobili odgovor da sve pitamo vlasti u Hrvatskoj", ističe Petrović.

Kaže da je Turska velika i važna zemlja, drži ključeve Crnog mora i sama može blokirati ulazak ruskih ratnih brodova iz Sredozemnog u Crno more. Osvrnula se na Milanovićevu izjavu o Hrvatima u BiH.

"Samo snažna Hrvatska može pomoći svom narodu u BiH. Naš veliki interes se ne može raditi na ovaj način. Tu je potreban dugotrajan i mukotrpan posao", ističe Petrović te dodaje da je jako važno ući u OECD.

Tri hrvatske stranke iz BiH podržavaju Milanovićev stav: "Molim vas, nemojte i vi odustati od nas"

Što se Schengena tiče, misli da bi bilo pametnije sjesti i napraviti strategiju. "Nova slovenska vlada se očito vraća na stare Pahorove pozicije i kani blokirati, ne znam u čije ime, ulazak Hrvatske", smatra Petrović koja opet postavlje važno pitanje - gdje je naš odnos sa SAD-om?

Grlić Radman tražio od Blinkena da se angažira oko izborne reforme u BiH: "Inače bi moglo doći do radikalizacije"

"Svi govore da je to jako dobro, ali nije. Mi smo počeli neki strateški razgovor prije par mjeseci i to je to. Ti su odnosi potpuno zapušteni, a svi znamo da se bez Amerike stvar u BiH ne može riješiti", rekla je Petrović.

Po njoj, ovakav govor nije dostojan predsjednika Milanovića. "Tko zna, možda u zadnje vrijeme previše čita Proudhona, Stirnera i Bakunjina pa to utječe", zaključila je Petrović u svojoj analizi.

