Dragan Čović i Bakir Izetbegović, čelnici vodećih stranaka Hrvata i Bošnjaka u BiH, potvrdili su u subotu nakon susreta s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom da će prije sjednice Europskog vijeća u lipnju pokušali usuglasiti dokument čime bi ubrzali europski put te zemlje i riješili prijepore oko provedbe jesenskih izbora.

Nakon "radnoga doručka" koji je u rezidenciji izaslanstva EU u Sarajevu potrajao punih četiri sata, čelnik HNS-a BiH i HDZ-a Dragan Čović rekao je kako ima dojam da su sve strane u BiH pripravne napraviti iskorak kako bi se na sastanku s dužnosnicima EU-a, koji bi se trebao održati prije okupljanja Europskoga vijeća u lipnju, usuglasila mapa puta koja po njemu mora uključivati i rješavanje prijepora oko provedbe izbornih rezultata.

Grlić Radman tražio od Blinkena da se angažira oko izborne reforme u BiH: "Inače bi moglo doći do radikalizacije"

"Što se tiče hrvatske strane, kazali smo da ćemo govoriti o definiranju mape puta u kojoj se moraju otkloniti nepoznanice koje se tiču provedbe izbornih rezultata", rekao je Čović.

Dodao je kako više nije realno izmijeniti izborni zakon prije održavanja izbora na jesen, no da se za sljedeće izbore koji su raspisani za 2. listopada mora usuglasiti način popune gornjeg, nacionalno koncipiranoga Doma naroda Federacije BiH.

SAD i Velika Britanija traže poštivanje odluke o raspisivanju izbora u BiH, Milanović se čuo s Čovićem

Ustavni sud BiH izbrisao je 2017. godine odredbe koje se tiču izbora izaslanika za Dom naroda koji je za Hrvate presudan kako ih tri i pol puta brojniji Bošnjaci ne bi posve izbacili iz vlasti u entitetu Federaciji BiH, ali i na državnoj razini.

"Mi smo inzistirali na tome da riješimo pitanje onih definicija popune Doma naroda koje je Ustavni sud stavio izvan snage i to će se svakako morati riješiti. Ne može se ići u izborni proces da ne znamo kako ćemo provesti izborne rezultate", dodao je Čović.

Pojasnio je kako bi se otklanjanjem prijepora oko provedbe izbornih rezultata značajno stabilizirala krizna situacija u BiH.

Welcome to BiH @eucopresident.

Important visit for #BiH, where attention was on critical challenges we are facing right now. #EU perspective of our country to stay No.1 priority. Thanks to @AndrejPlenkovic for the enormous help in making this important visit happen. 🇧🇦🇪🇺 pic.twitter.com/x6SnUuKcxW