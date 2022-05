Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na uvođenje sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Izjavio je kako Srbija trpi zbog toga što ne pristaje na sankcije te da bi živjeli deset puta bolje kada bi i Srbija pristala na sankcije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na uvođenje sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu koja traje 81 dan. Poručio je kako Srbija trpi zbog toga što ne želi uvesti sankcije te da bi se živjelo deset puta bolje kada bi to učinila. No, kako je istaknuo Vučić, to se neće dogoditi.

"Svi kažu da Vučić najavljuje uvođenje sankcija. Ne. Borit ćemo se dok god možemo da čuvamo svoju politiku. Tu politiku vodimo ne zato što imamo nešto od neuvođenja sankcija", istaknuo je Vučić.

"I moja tetka je protiv i moj otac je. Što s tim? Kakve to veze ima s vođenjem države?", rekao je.

Kako prenosi Nova.rs, Vučić je, među ostalim, rekao da je sedam američkih producenata i glumaca odbilo snimati filmove u Srbiji jer u toj zemlji nisu uvedene sankcije Rusiji. "Srbija zna koliko su sankcije nefer i Srbija sve to radi zbog poštivanja prava, ali narod treba znati da država puno gubi jer nije uvela sankcije", zaključio je.

"Realan i nuklearni sukob"

Vučić je istaknuo kako će rat između Rusije i Ukrajine biti veći nego što je sad te je dodao kako je realan i nuklearni sukob.

"Svi bi htjeli mir, ali da ona druga strana bude poražena. Bit će većeg rata nego što je to sada slučaj. Kineski predsjednik je upozorio Europu da mora povesti računa o sigurnosti jer ova mala, ograničena kriza u Ukrajini može postati uzrok velikih globalnih sukoba. Ja te sukobe očekujem najesen i zato očekujem tešku zimu. Veći sukob je realnost. Veće su šanse da se dogodi nego da se ne dogodi", rekao je Vučić.

"Neće biti hrane"

S obzirom na rat na istoku Europe i rastuću inflaciju, Aleksandar Vućić upozorio je kako 25% svjetskog tržišta neće imati kruha.

"Moramo razmišljati hoćemo li imati dovoljno benzina, ugljena i plina, hoćemo li moći preživjeti. Zima koja dolazi bit će najteža u povijesti u zadnjih 70 godina. Problem je što nitko nikoga ne želi čuti, osim svog navijačkog stava. Sigurno je da će biti nestašice hrane", izjavio je Vučić.

Istaknuo je kako se na tjednoj razini bave cijenom dizela i benzina. "Ja sam kriv za to. Mi od nafte ostvarujemo ključni prihod. Nemoguće je održati državu ako ne dobijemo određene novce. Gubimo mjesečno 36 milijuna eura. Sve zato da bismo plaćali nižu cijenu goriva. Ovo je neizdrživo", rekao je Vučić.