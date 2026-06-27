katastrofa u Venezueli
Više od 900 mrtvih, 50 tisuća nestalih: Zemlju pogodilo još 214 potresa
Nestalima se smatra puno ljudi, govori se o više od 50.000 ljudi, a broj poginulih vjerojatno će rasti
Više od 900 ljudi je poginulo, a 3360 ih je ozlijeđeno u potresima u Venezueli, podaci su koje je objavila vlada, dok spasioci nastavljaju tragati za preživjelima, a obitelji očajnički čekaju vijesti, javlja BBC u subotu.tri vijesti o kojima se priča VREMENSKA PROGNOZA Prženje se nastavlja, ali stiže i promjena: Pogledajte kada točno prestaje toplinski val i gdje prijeti olujno nevrijeme zračni udari Amerika izvela nove napade na Iran JESTE LI ZNALI? Zbog toplinskih udara blagi simptomi rijetkih bolesti preko noći mogu postati opasni
Ozlijeđenima se liječnička pomoć pruža u improviziranim medicinskim ustanovama nakon što su deseci zgrada na sjeveru zemlje uništeni u dvama potresima, a teško je pogođen i glavni grad Caracas.
Visoki vladin dužnosnik rekao je da je u zemlju stiglo više stotina međunarodnih spasilaca te da ih se očekuje i više.
Potraga za preživjelima nakon strašnih potresa u Venezueli Foto: AP Photo/Ariana Cubillos
Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu u srijedu. Drugi je jedan od najjačih potresa koji je pogodio zemlju u stoljeću, a magnituda mu je iznosila 7,5.
La Guaira, regija smještena sjeverno od glavnoga grada najteže je pogođena, rekli su dužnosnici. U državi se nalazi i jedna od dviju glavnih luka u zemlji, kao i međunarodna zračna luka Simón Bolívar u Maiquetíji, ujedno glavna zračna luka u državi.
Nestalima se smatra puno ljudi, govori se o više od 50.000 ljudi, a broj poginulih vjerojatno će rasti kako se nastavljaju nastojanja spasilaca da im pruže pomoć.
Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez u petak je u programu državne tv-emisije rekao da je broj poginulih dosad dosegao 920, no da se vjeruje kako su najmanje još 172 osobe još uvijek zarobljene pod ruševinama.
Samo u La Guairi spašeno je najmanje 243 ljudi, rekao jedan od zastupnika, ujedno brat privremene predsjednice.
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Deseci ljudi spašeni su, što nas "raduje, jer mogu zagrliti svoje obitelji i voljene", rekla je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez na tv-brifingu u petak, dodavši da je nakon prvih evidentirano još 214 naknadnih potresa.
Oštećene su ili uništene stotine zgrada, među njima i brojne bolnice i trgovački centri, rekao je Jorge Rodríguez, dodavši da je uz to oštećeno još najmanje 1000 ostalih infrastrukturnih objekata.
Medicinski objekti koji nisu pretrpjeli znatnu štetu navodno su preopterećeni, a liječnici su BBC-ju rekli da je takva situacija u tim zdravstvenim ustanovama bila slična čak i prije katastrofe, zbog čega im je sada vrlo teško pružiti pomoć i liječiti pacijente.
Potresi u Venezueli Foto: Alamy Stock Photo
"Svim našim bolnicama nedostaju razne zalihe, nedostaju nam lijekovi, nismo u mogućnosti pružiti medicinsku pomoć svojim sunarodnjacima ni u uobičajenim okolnostima", rekao je liječnik Pedro Javier Fernandez.
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"Uz tragediju koja se dogodila, izvanredno stanje još je gore. Teže se s njim suočiti nego u ostalim zemljama", dodao je.
Među poginulima su jedan portugalski državljanin i dva brazilska državljanina, potvrdile su njihove vlade. Španjolski mediji su, pozivajući se na ministarstvo vanjskih poslova izvijestili da su među poginulima i četiri španjolska državljanina, a 106 ih se još uvijek vodi nestalima.
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