Novi potres pogodio Venezuelu

Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi.

Reuters tvrdi da su svjedoci u Caracasu i Maracayu osjetili potres magnitude 4.9 stupnjeva, prema izvještaju EMSC-a.

Zasad nema izvješća o šteti.

Venezuelska vlada će ograničiti pristup području koje su u srijedu najteže pogodili snažni potresi počevši od petka navečer, objavio je ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello u televizijskom obraćanju.

Pristup sjevernoj državi La Guaira bit će ograničen, a privremena predsjednica Delcy Rodriguez zamolila stanovnike da ne putuju u La Guairu, oko 40 kilometara od Caracasa, kako bi olakšali spasilačke operacije.