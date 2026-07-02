Krvavi napad u središtu Damaska: Eksplodirala bomba u kafiću, najmanje petero mrtvih

U kafiću u središtu Damaska, u blizini Palače pravde je u četvrtak odjeknula eksplozija. Sirijsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u događaju zasad pet osoba poginulo.

"Eksplozija koja se dogodila u kafiću u blizini Palače pravde u Damasku posljedica je eksplozivne naprave postavljene na toj lokaciji", objavila je državna televizija.

Eksplozija se dogodila dan nakon što je počeo nastajati prvi parlament od pada dugogodišnjeg čelnika Bashara al-Assada.

Privremeni predsjednik Ahmad al-Sharaa u srijedu je imenovao 70 zastupnika koji će se pridružiti 140 zastupnika izabranih na izborima održanima tijekom proteklih osam mjeseci.

Parlament, koji će imati 210 članova, prvu će sjednicu održati u ponedjeljak, kada će zastupnici položiti prisegu, rekao je novinarima predsjednik sirijskog izbornog povjerenstva Mohammed Taha al-Ahmad.

Početak rada parlamenta pokazuje da zemlja nastavlja s izradom novih zakona dok se oporavlja od desetljeća autokratske vladavine obitelji al-Assad i smrtonosnog građanskog rata u kojem je poginulo oko pola milijuna ljudi, piše Euronews.

Među 70 zastupnika koje je odabrao al-Sharaa bilo je 15 žena, čime je broj zastupnica u parlamentu porastao na 22.